NTN24
Viernes, 26 de septiembre de 2025
Viernes, 26 de septiembre de 2025
Donald Trump

Donald Trump reaviva la guerra comercial y anuncia nuevos aranceles, entre ellos uno del 100% a los medicamentos

septiembre 26, 2025
Por: Redacción NTN24
Donald Trump, presidente de Estados Unidos (AFP)
Las medidas anunciadas, según el aviso de Trump, se aplicarán a partir del próximo 1 de octubre.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reavivó el jueves su guerra comercial global con el anuncio de nuevos aranceles en varios productos y servicios.

Aunque se había mantenido lejos de su agresiva política económica exterior, el de el jueves representa su decisión comercial más severa desde la imposición de aranceles recíprocos en abril a prácticamente todos los socios comerciales de Estados Unidos en el mundo.

La medida incluye hasta el 100% de aranceles sobre los medicamentos, así como tasas a los camiones de carga pesada y accesorios para remodelar el hogar y muebles.

"Impondremos un arancel del 100% a cualquier producto farmacéutico de marca o patentado, a menos que una empresa ESTÉ CONSTRUYENDO su planta de fabricación farmacéutica en Estados Unidos", escribió Trump en su red Truth Social.

En otra publicación, el mandatario escribió sobre un arancel del 25% adicional en "todos los 'camiones pesados' ensamblados en otras partes del mundo" para apoyar a fabricantes estadounidenses como "Peterbilt, Kenworth, Freightliner, Mack Trucks y otros".

Según Trump, los gravámenes para esos vehículos se justifican "por muchas razones, pero sobre todo, por propósitos de seguridad nacional".

Las empresas extranjeras que compiten con estos fabricantes en el mercado estadounidense incluyen la sueca Volvo y la alemana Daimler.

Pero estos no serán los únicos artículos gravados, pues el republicano también se refirió a los materiales para la renovación del hogar.

"Impondremos un arancel del 50% en todos los gabinetes de cocina, tocadores de baño y productos asociados", precisó.

"Además, cobraremos un arancel del 30% en muebles tapizados", añadió.

Las medidas anunciadas, según el aviso de Trump, se aplicarán a partir del próximo 1 de octubre.

Trump lidera una ofensiva arancelaria dirigida principalmente a reducir el déficit comercial de Estados Unidos.

Su administración impuso un gravamen base del 10% a todos los países, con tasas más altas individualizadas para aquellas naciones cuyas exportaciones a Estados Unidos superan ampliamente las importaciones.

Esta guerra arancelaria reaviva los temores sobre la inflación en Estados Unidos.

Temas relacionados:

Donald Trump

Gobierno de Estados Unidos

Aranceles

Guerra Comercial

