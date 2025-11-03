NTN24
Lunes, 03 de noviembre de 2025
Donald Trump

Trump reacciona a las noticias sobre el príncipe Andrés y el retiro de su título real: “es lamentable”

noviembre 3, 2025
Por: Redacción NTN24
Donald Trump | Foto EFE
El presidente estadounidense se pronunció el domingo sobre la decisión que tomó Carlos III, al retirarle todos los títulos a su hermano.

El monarca Carlos III, ordenó despojar a su hermano menor Andrés de sus “títulos y honores” tras ser investigado por sus vínculos con el criminal sexual estadounidense Jeffrey Epstein, quien se quitó la vida en prisión en 2019 antes de llegar a ser juzgado.

En el documento emitido, el monarca británico reveló cómo será conocido su hermano luego de ser despojado de sus títulos nobiliarios, los cuales se le habían otorgado por ser parte de la familia real de Reino Unido.

"El príncipe Andrés será conocido a partir de ahora bajo el nombre de Andrew Mountbatten Windsor", precisó el comunicado del palacio de Buckingham.

Uno de los títulos más significativos que recibió Andrés y el cual perdió se lo ganó en reconocimiento a sus 22 años de servicio en la Marina Real y su participación como piloto de helicóptero durante la Guerra de las Malvinas en 1982, donde se le consideró un héroe nacional.

Esta decisión ha generado muchas opiniones; el experto en realeza y periodista, Valentine Low, afirmó que el Rey está demostrando “crueldad despiadada” al arrebatarle “absolutamente todo” a su hermano, según el portal La Voz.

Por su parte, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, declaró a la prensa el domingo que “es algo terrible lo que le ha sucedido a la familia real, ha sido una situación trágica. Es lamentable. Lo siento mucho por la familia”, comentó.

Adicionalmente, se conoce que Andrés tendrá que abandonar su residencia real de Royal Lodge. "Se ha entregado una notificación formal para [que] renuncie al contrato, y se mudará a una vivienda privada alternativa", detalla el informe emitido el pasado jueves.

El príncipe Andrés se enfrentó a una fuerte presión en los últimos meses para que abandonara Royal Lodge, que se encuentra en la propiedad real de Windsor.

La semana pasada, dicha presión incrementó tras la publicación de las memorias póstumas de Virginia Giuffre, principal acusadora de Jeffrey Epstein, en donde relata cómo fue usada como esclava sexual por el financiero estadounidense.

Además, reveló que mantuvo relaciones en tres ocasiones con el príncipe Andrés.

