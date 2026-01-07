"Un año marcado por la ausencia de información, de garantías legales y de justicia": palabras de Edmundo González al cumplirse un año de la detención de su yerno

El presidente electo de Venezuela, Edmundo González, publicó un sentido mensaje en sus redes sociales este miércoles 7 de enero al cumplirse un año de la desaparición forzada de su yerno Rafael Tudares Bracho, quien fue detenido por parte del régimen de Nicolás Maduro.

Para González Urrutia ha sido un año lleno de incertidumbre, ya que su familia “desconoce” el paradero y el estado de salud de Rafael, quien durante este proceso tampoco ha tenido derecho a una defensa digna.

“Un año marcado por la ausencia de información, de garantías legales y de justicia”, expresó.

Asimismo, el presidente legítimo de los venezolanos señala que esto es un “acto de venganza más que de justicia”, ya que los cargos que le había imputado a él (Edmundo) fueron trasladados a su yerno.

Esto como en forma de “presión que él está pagando por el hecho de ser el yerno de Edmundo González, el candidato presidencial que ganó las elecciones y que el régimen se las robó, esa es la verdad”, manifestó el presidente democrático de Venezuela en el video que acompaña la publicación que hizo en sus redes sociales.

De acuerdo con González Urrutia, la situación que enfrenta el esposo de su hija Mariana González de Tudares “no es un caso aislado”, sino que “forma parte de un patrón que afecta a cientos de personas en Venezuela, incluidas mujeres y niños, sometidos a detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y privación sistemática de derechos”.

“Mientras estas prácticas persistan, no será posible hablar de paz ni de democracia, ni de garantías para nadie. Venezuela necesita verdad, justicia y libertad para todos”, sentenció.

Este 7 de enero se cumple un año de la detención arbitraria y forzosa de Rafael Tudares, esposo de Mariana González, quien fue interceptado por encapuchados de la dictadura chavista en el momento en que se dirigía a la escuela con sus dos pequeños hijos.

Desde aquel entonces, la familia González Tudares ha vivido en medio del miedo, la zozobra y la incertidumbre al no conocer el paradero ni el estado de salud de Rafael.