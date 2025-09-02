NTN24
Martes, 02 de septiembre de 2025
Despliegue militar

Un astillero que preparaba embarcaciones para el narcotráfico fue "destruido" en Zulia, según la Fuerza Armada

septiembre 2, 2025
Por: Redacción NTN24
Campamentos de narcotráfico / foto referencial @dhernandezlarez
El régimen de Maduro encendió la máquina de destrucción de campamentos usados para el narcotráfico.

Funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana dijeron haber destruido un astillero clandestino ubicado en la Alta Guajira, en el eje fronterizo entre el Zulia y Colombia.

o

El Almirante Alejandro Díaz Espinoza informó durante un balance de las operaciones de la FANB, que en el lugar fue decomisado un semisumergible, 11 lachas rápidas, 23 motores fuera de borda y dos bases logísticas que eran empleadas para el apoyo de grupos narcotraficantes.

Manifestó que esta acción se realizó en trabajo integrado con la Fuerza de Tarea Integral Guajira y medios aéreos de la Fuerza de Tareas Especiales.

Asimismo, acotó que los efectivos de seguridad se mantienen activos en labores de patrullaje, vigilancia y salvaguarda naval en los espacios acuáticos jurisdiccionales como el golfo de Venezuela, mar territorial y zona económica exclusiva generada por el archipiélago de Los Monjes.

o

El almirante asegura que están patrullando los 781 kilómetros que suman los ejes fluviales río Catatumbo, río Santana, al norte del estado Zulia y el Lago de Maracaibo, fortaleciendo el control territorial.

"Todas estas acciones están dirigidas en la defensa y protección de nuestra soberanía, en la lucha permanente y frontal en control de todos los flagelos del narcotráfico, contrabando de combustible, trata de personas y todas las acciones llevadas a cabo por los grupos estructurados de delincuencia y bandas extranjeras", precisó.

Estados Unidos anunció hace casi 20 días el envío de buques de guerra y unos 4.000 efectivos hacia sur del mar Caribe, cerca de las aguas territoriales de Venezuela, para hacer frente a los carteles de la droga, entre ellos el Cartel de los Soles encabezado por Maduro, designado como organización terrorista por la Casa Blanca.

Maduro denunció este lunes que ocho barcos militares de Estados Unidos y 1.200 misiles apuntan hacia Venezuela, al reaccionar al despliegue militar anunciado por Washington en aguas del Caribe.

o

"Venezuela está enfrentando la más grande amenaza que se haya visto en nuestro continente en los últimos 100 años", dijo Maduro durante un encuentro con la prensa internacional en Caracas.

Temas relacionados:

Despliegue militar

Drogas

Cartel de Los Soles

Narcotráfico en Venezuela

FANB

Régimen de Maduro

Donald Trump

