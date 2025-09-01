No se aprende el libreto: Militares venezolanos intentaron grabar mensajes de "voluntarios" diciendo que Venezuela no es puente del narcotráfico

Los videos que siguen publicándose sobre las actividades de Nicolás Maduro para "defender la Patria" del despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, siguen despertando memes y burlas.

Maniobras militares torpes, supuestas incautaciones de drogas "actuadas", la "voluntaria" inscripción en la Milicia Bolivariana, y mensajes de voz, son parte de un cúmulo de piezas que rayan en lo ridículo.

El periodista Luis Gonzalo Pérez publicó un video con miles de reproducciones que muestra cómo uniformados de la Fuerza Armada Nacional, intentan grabar un video con civiles a los que ordenan decir un sencillo mensaje: Venezuela no es puente del narcotráfico, pero por más que lo intenta el hombre no puede ni decir el mensaje ni aguantar la risa.

"Ni la Radio Rochela se atrevió a tanto", escribió un usuario recordando el programa de humor más visto en el país, en el canal cerrado por Chávez; RCTV.

"Es fácil, es fácil", le insisten, pero al hombre se le hace imposible memorizar la línea y todos se ríen.

Entretanto, otro buque de guerra estadounidense atracó en Panamá en medio del despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe cerca a las costas de Venezuela. Se trata del destructor USS Sampson al que se le vio abasteciéndose de combustible en el puerto de Amador en la costa Pacífica del Canal de Panamá.

Así se registró el cruce del poderoso lanzamisiles de Estados Unidos USS Lake Erie por esclusa del Canal de Panamá: navega el mar Caribe.

Los dos barcos hacen parte de la flota que Estados Unidos despliega en el mar Caribe para combatir a organizaciones vinculadas al narcotráfico y tras haber denominado al Cartel de los Soles, sobre el que dice que es liderado por Nicolás Maduro, como terrorista.