Lunes, 01 de septiembre de 2025
Régimen de Maduro

No se aprende el libreto: Militares venezolanos intentaron grabar mensajes de "voluntarios" diciendo que Venezuela no es puente del narcotráfico

septiembre 1, 2025
Por: Redacción NTN24
Maniobras militares torpes, supuestas incautaciones de drogas "actuadas", la "voluntaria" inscripción en la Milicia Bolivariana, y mensajes de voz, son parte de un cúmulo de piezas que rayan en lo ridículo.

Los videos que siguen publicándose sobre las actividades de Nicolás Maduro para "defender la Patria" del despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, siguen despertando memes y burlas.

El periodista Luis Gonzalo Pérez publicó un video con miles de reproducciones que muestra cómo uniformados de la Fuerza Armada Nacional, intentan grabar un video con civiles a los que ordenan decir un sencillo mensaje: Venezuela no es puente del narcotráfico, pero por más que lo intenta el hombre no puede ni decir el mensaje ni aguantar la risa.

"Ni la Radio Rochela se atrevió a tanto", escribió un usuario recordando el programa de humor más visto en el país, en el canal cerrado por Chávez; RCTV.

"Es fácil, es fácil", le insisten, pero al hombre se le hace imposible memorizar la línea y todos se ríen.

Entretanto, otro buque de guerra estadounidense atracó en Panamá en medio del despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe cerca a las costas de Venezuela. Se trata del destructor USS Sampson al que se le vio abasteciéndose de combustible en el puerto de Amador en la costa Pacífica del Canal de Panamá.

Así se registró el cruce del poderoso lanzamisiles de Estados Unidos USS Lake Erie por esclusa del Canal de Panamá: navega el mar Caribe.

Los dos barcos hacen parte de la flota que Estados Unidos despliega en el mar Caribe para combatir a organizaciones vinculadas al narcotráfico y tras haber denominado al Cartel de los Soles, sobre el que dice que es liderado por Nicolás Maduro, como terrorista.

El USS Sampson en Panamá (AFP)
Despliegue militar

Otro buque de guerra, un destructor, atracó en Panamá tras paso de lanzamisiles en medio de despliegue militar de EE. UU. en el Caribe

Buque de Estados Unidos (AFP)
Despliegue militar de Estados Unidos

"Es inédito, algo no visto; ni siquiera la intervención en Panamá contó con este preámbulo": expertos sobre despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe

Congresista estadounidense Carlos Gimenez
La Noche

"Los días de Maduro están contados": congresista Carlos Gimenez asegura que el presidente Trump tiene todas las opciones abiertas frente a amenaza del régimen de Venezuela

Biagio Pilieri, exdiputado de Venezuela – Foto: EFE
Dictadura

Esposa del preso político venezolano Biagio Pilieri en NTN24: "Se cumple un año sin abrazos, sin visitas, un año de silencio y aislamiento"

Adriana Cruz, deportista colombiana de jiu-jitsu - Foto captura: Nuestra Tele Internacional
Deportistas de Lujo

Con varios reconocimientos a nivel internacional: ella es Adriana Cruz, una deportista que en el mundo del jiu-jitsu ha dejado el nombre Colombia en lo más alto

Carteles de recompensa por Maduro
Nicolás Maduro

Estados Unidos ofrece recompensa de 50 millones de dólares por información que sirva para arrestar a Nicolás Maduro

Policía Ecuador - Foto de referencia de EFE
Ecuador

Masacre en los exteriores de una discoteca deja al menos ocho muertos en Ecuador

Monseñor Moronta
Iglesia Católica

Falleció "el verdadero pastor" Monseñor Mario Moronta: Criticado por haberse acercado a Chávez y repudiado por el madurismo

Arturo McFields Marco Rubio

China en México, comercio desigual, fentanilo y espionaje

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Gobierno

Los carteles y el terrorismo no tienen soberanía

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Régimen de Maduro

Una bala de plata para Maduro

Por: Héctor Schamis

Mario Yepes, exfutbolista y entrenador colombiano - Fotos: EFE / X
Selección Colombia

El colombiano Mario Alberto Yepes reveló 11 años después la verdad detrás de su gol anulado en el Mundial 2014 ante Brasil

Nicanor Boluarte, hermano de Dina Boluarte | Foto: AFP
Fiscalía de Perú

Fiscalía de Perú allanó casa del hermano de la presidenta Dina Boluarte en caso por presunta corrupción

Carteles de recompensa por Maduro
Nicolás Maduro

Estados Unidos ofrece recompensa de 50 millones de dólares por información que sirva para arrestar a Nicolás Maduro

Gustavo Petro, presidente de Colombia / Nicolás Maduro, jefe del régimen venezolano - Fotos de referencia: EFE
Gustavo Petro

"El jefe del Cartel de los Soles es un usurpador del poder": Héctor Schamis tras analizar pronunciamiento del presidente Petro sobre la organización designada por EE. UU. como criminal

Policía Ecuador - Foto de referencia de EFE
Ecuador

Masacre en los exteriores de una discoteca deja al menos ocho muertos en Ecuador

Monseñor Moronta
Iglesia Católica

Falleció "el verdadero pastor" Monseñor Mario Moronta: Criticado por haberse acercado a Chávez y repudiado por el madurismo

James Rodríguez, Luis Díaz y Richard Ríos, jugadores de la selección Colombia - Foto: EFE
James Rodríguez

"Tenemos jugadores para llegar a la final del Mundial": James Rodríguez ya piensa en la Copa del Mundo de 2026 con Colombia, pero sin estar clasificado oficialmente

