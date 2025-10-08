Un destino "trágico" para mercenarios colombianos que combaten en Ucrania, esta es la dura advertencia de Rusia

La embajada de Rusia en Colombia advirtió el miércoles un destino "trágico" para los mercenarios colombianos que combaten junto al ejército ucraniano, en su mayoría exmilitares.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, compartió en la red X un video que supuestamente muestra a colombianos en Ucrania y denunció que son tratados como una "raza inferior".

La embajada rusa respondió a esa publicación y aseguró que los mercenarios "eligen entre dos escenarios: uno de ellos es trágico, el otro es la cárcel".

Por su parte, la representación diplomática añadió que el número de combatientes que pelean junto a uniformados ucranianos "sigue siendo bastante alto".

Desde que comenzó la ofensiva rusa en Ucrania en 2022 hay combatientes de muchas nacionalidades en el frente.

Los colombianos son en su mayoría militares en retiro que viajaron a Ucrania detrás de altos sueldos prometidos por empresas intermediarias, según testimonios de sus familias.

Petro aseguró que "los están manejando como carne de cañón" y les pidió regresar a su país.

Medios locales informaron de un grupo de 35 colombianos que supuestamente pidió cesar un contrato de seis meses en Ucrania, pero quedaron varados y no han podido regresar a Colombia. La Cancillería no ha confirmado estas denuncias.

Por su experiencia enfrentando a guerrilleros y narcos, los exmilitares colombianos han sido contratados en conflictos como los de Afganistán, Irak y Sudán, donde recientemente el gobierno acusó a un grupo de colombianos de combatir junto a un grupo paramilitar en guerra contra el ejército.

Finalmente, varios colombianos han sido encarcelados en Rusia acusados de ser mercenarios.