La escalofriante confesión de un hombre inmediatamente después de asesinar a una joven en Barinas

Luzdary Adriana, de 25 años, fue degollada por un hombre de 55 en su propio local: una sencilla peluquería en la calle Miranda, parroquia Obispos del estado Barinas.

El hombre corrió del lugar con el cuchillo en la mano, pero a unos metros fue interceptado por unos funcionarios que le ordenaron soltar el arma.

Allí comenzó el diálogo grabado por uno de los uniformados y que ha circulado en redes sociales, sorprendiendo a todo aquel que lo escucha.

"La maté pues, se estaba burlando mío", dice el hombre sin mostrar remordimiento. Luego duda y dice que cree que está muerta, y el polícía le poregunta dónde botó el arma, hasta que él mismo enciende la lintarna de su teléfono para ayudar a buscarla.

Los funcionarios le preguntan, e insiste:

- "La maté, no le digo... yo le tiré a la garganta... Eso es para que aprendan las mujeres a burlarse de los hombres".

El funcionario le dice: "Esas no son las maneras", y éste responde: "- A mi no me importa, varón, ya yo tengo 55 años", y el funcionario remata: "Pero esas no son las maneras, la hubieses dejado, en una mujer no hay que confiar".

El hombre insiste: "Ella se estaba burlando de mí, me quitaba plata y lo que hacía era burlarse mío".

El homicida fue identificado como José Balza, de 55 años de edad, capturado en el lugar.

El Fiscal Tarek William Saab informó que Balza fue imputado y detenido por el Ministerio Público de Barinas, por el delito de femicidio agravado.

Aunque la nota de la propia Fiscalía dice que se fueron pareja, los familiares aseguran que no fue así, que Balza la acosaba en su lugar de trabajo.

OTRO CASO

En el estado Anzoátegui, Mirelia Maita Martínez, de 31 años, fue asesinada a golpes por su pareja, un hombre de 61 años, en el sector Fundo Anaco, en el municipio Anaco.

Jesús Rafael Hernández, conocido como "El Chino", es el presunto homicida y expareja sentimental de Mirelia.

El comisario Pedro Pablo Parra Escala, director de la Policía Municipal de Anaco (Polianaco), informó que la madre de la víctima denunció "que su hija se encontraba inconsciente en un centro de salud tras haber recibido varios golpes en la cabeza, presuntamente propinados por su pareja sentimental" y que ya la había golpeado a en ocasiones anteriores.