Cadena perpetua para estadounidense que asesinó a su esposa venezolana en Pensilvania

El estadounidense Arthur Eugene Guty Jr. (57) fue condenado a cadena perpetua sin derecho a libertad condicional tras ser hallado culpable del feminicidio de su esposa, Franyerlis Nicole Zambrano Briceño, una venezolana de 26 años de edad, quien apareció sin vida en el interior de su vivienda en Pensilvania tras días desaparecida.

El cadáver de la mujer oriunda del estado Táchira fue hallado el 1 de enero de 2024 por las autoridades de Estados Unidos, quienes reportaron que tenía un disparo en una parte vital del cuerpo, signos de asfixia, signos de forcejeo y varios días de fallecida.

El hallazgo se produjo gracias a que compañeros de trabajo en Nemacolin Woodlands Resort, reportaron la desaparición de Zambrano.

La venezolana trabajaba como ama de llaves y tenía pocas semanas de casada.

La Policía identificó a su esposo Guty Jr. como el principal sospechoso del homicidio y posteriormente logró su captura en Las Vegas con 100.000 dólares en efectivo.

Según indicó el fiscal Mike Aubele, el hombre no mostró disposición a colaborar con las autoridades durante el proceso judicial.