Unos 4000 millones de dólares incautados por EE. UU. a criminales ligados con Chávez y Maduro se podrían invertir en "reconstruir una Venezuela democrática"

La propuesta de enmienda a la Ley PANA de la congresista republicana María Elvira Salazar fue aprobada este miércoles por unanimidad en el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, según informó la propia Senadora.

La propuesta, que aún no es ley y debe pasar por más etapas, pretende usar casi 4.000 millones de dólares incautados por Estados Unidos a criminales vinculados con el régimen de Maduro en aras de "reconstruir una Venezuela democrática".

"¡Mi propuesta de enmienda a la Ley PANA acaba de ser aprobada por unanimidad en la discusión del Comité de Asuntos Exteriores esta noche (del miércoles)!", publicó la representante de ascendencia cubana junto a un video de su ponencia.

En el post Salazar explica que PANA convertiría el "dinero robado" en una "herramienta para la libertad" de Venezuela y permitiría utilizar los casi 4 mil millones de dólares que han sido confiscados a "los narcotraficantes y criminales conectados a Chávez y Maduro e invertirlos en una Venezuela democrática".

"Para Venezuela es un momento crucial. Y gracias al liderazgo del presidente Trump, el régimen de Maduro se tambaleará, y si Dios lo permite, caerá pronto", expresa Salazar en el clip que compartió. "¡Así podemos empezar a reconstruir Venezuela después de décadas de devastación!", dice el post.

En el video se escucha además que la funcionaria estadounidense explica a la Cámara que "una vez que el dictador y sus secuaces desaparezcan, será necesario reconstruir ese país (Venezuela) tras la destrucción del socialismo de los últimos 26 años".

En ese sentido, asegura que la enmienda de la Ley PANA utilizará el dinero que el gobierno de Estados Unidos ha "congelado a los chavistas" durante los últimos dos años.

"Toma el dinero robado y lo convierte en una herramienta para la libertad. Hablamos de más de 4.000 millones de dólares en total. Hablo de 4.000 millones de dólares provenientes de narcotraficantes, funcionarios corruptos y muchos más delincuentes como los que hemos mencionado", indica la republicana de 63 años.

Asimismo, Salazar detalla que con el dinero incautado se pretende iniciar con lo que denomina como una "revolución capitalista en una Venezuela libre con una oposición que ahora está escondida, pero que ganó las elecciones, las últimas presidenciales de julio".

La congresista dejó claro ante la Cámara, sin embargo, que por ahora "el dinero está en el limbo y los criminales pueden quedarse con su botín", por lo que instó a sus colegas a que "adopten esta enmienda para ayudar a la oposición en Venezuela a reconstruir su país".

La iniciativa republicana se da en un momento de alta tensión en el Caribe luego de que el presidente Donald Trump informara que tres barcos presuntamente venezolanos con drogas fueron neutralizados.

La administración Trump lleva a cabo un despliegue militar en el sur del mar Caribe para hacer frente a los carteles de la droga, incluido el Cartel de los Soles, encabezado, según Estados Unidos, por Nicolás Maduro.

Sin relaciones diplomáticas desde 2019, Estados Unidos y Venezuela intentaron reanudar este año las conversaciones a través de delegados para tratar temas como el intercambio de prisioneros y la deportación de migrantes venezolanos.

Pero el aumento de la recompensa a 50 millones de dólares por Maduro y la ofensiva militar destruyeron las vías de comunicación, pese a que el régimen ha asegurado que aún existe un "pequeño hilo" con el embajador estadounidense basado en Bogotá.