"Va a ocurrir algo muy serio": Trump lanza una contundente advertencia sobre la guerra a los carteles de la droga

Este miércoles, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una dura advertencia contra los narcotraficantes que traten de mover su mercancía ilícita por tierra.

El mandatario republicano aseguró que está listo para golpear "muy duro" a los narcotraficantes vía terrestre tras una serie de ataques letales contra presuntas narcolanchas en el Caribe y, más recientemente, en el Pacífico.

Trump profirió sus palabras ante periodistas en el Despacho Oval de la Casa Blanca en donde, además, añadió que su Gobierno dará explicaciones al Congreso antes de proceder con estos ataques por tierra.

"Les golpearemos muy duro cuando vengan por tierra, no lo han experimentado aún", dijo.

Y agregó: “las drogas por mar están casi reducidas a nada, como te puedes imaginar. Así que siguen entrando por tierra, y un poco menos, porque ven que algo va a pasar. No les gusta. Ven algo y tienen razón. Va a ocurrir algo muy serio. El equivalente de lo que pasa por mar”, advirtió.

Igualmente, el mandatario estadounidense informó que irá al Congreso para decirles lo que están haciendo. “Solo para mantenerlos informados, tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo para salvar vidas”, dijo.

Desde hace varias semanas, Estados Unidos mantiene un despliegue naval en aguas del Caribe, cerca de Venezuela, para atacar a los carteles de la droga, incluido el denominado Cartel de los Soles atribuido al régimen de Nicolas Maduro.

La administración del presidente Trump ha llevado a cabo al menos ocho ataques en los que ha destruido embarcaciones que presuntamente trafican drogas hacia Estados Unidos. Las operaciones han dejado, además, a varios supuestos narcotraficantes muertos y unos pocos sobrevivientes.

Este miércoles 22 de octubre, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, informó que fue atacada una nueva lancha señalada de transportar drogas, la primera destruida en el Pacífico.

Según Hegseth, el ataque se perpetró “ayer, bajo la dirección del Presidente Trump” en el Pacífico Oriental y dejó dos señalados como narcoterroristas abatidos.

Por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio, quien acompañó a Trump durante la rueda de prensa en el despacho oval, aseguró que “si la gente quiere dejar de ver botes de drogas explotar, deje de enviar drogas a Estados Unidos”.

“Bueno, todos estos están en aguas internacionales, el barco en este caso en particular, tenía gente viajando en aguas internacionales rumbo a Estados Unidos con intenciones hostiles, lo que incluye inundar nuestro país con drogas peligrosas y mortales”, resaltó.

Rubio también recordó que la semana pasada un submarino que transportaba drogas fue destruido en aguas del Caribe. “Era un submarino. Era un sumergible que es un barco de droga. Todo el trayecto. Sabemos cuáles son esos botes, los rastreamos desde el principio. Sabemos quiénes están en ellos, quiénes son, de dónde vienen, qué tienen. Y, ya sabes, si manejas botes de drogas estás en grave peligro”.