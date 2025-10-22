NTN24
Miércoles, 22 de octubre de 2025
Miércoles, 22 de octubre de 2025
Despliegue militar de Estados Unidos

"Va a ocurrir algo muy serio": Trump lanza una contundente advertencia sobre la guerra a los carteles de la droga

octubre 22, 2025
Por: Redacción NTN24
Donald Trump, presidente de Estados Unidos. (AFP)
Donald Trump, presidente de Estados Unidos. (AFP)
En diálogo con periodistas en el Despacho Oval, el mandatario resaltó que irán al Congreso "para decirles lo que estamos haciendo. Solo para mantenerlos informados".

Este miércoles, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una dura advertencia contra los narcotraficantes que traten de mover su mercancía ilícita por tierra.

El mandatario republicano aseguró que está listo para golpear "muy duro" a los narcotraficantes vía terrestre tras una serie de ataques letales contra presuntas narcolanchas en el Caribe y, más recientemente, en el Pacífico.

o

Trump profirió sus palabras ante periodistas en el Despacho Oval de la Casa Blanca en donde, además, añadió que su Gobierno dará explicaciones al Congreso antes de proceder con estos ataques por tierra.

"Les golpearemos muy duro cuando vengan por tierra, no lo han experimentado aún", dijo.

Y agregó: “las drogas por mar están casi reducidas a nada, como te puedes imaginar. Así que siguen entrando por tierra, y un poco menos, porque ven que algo va a pasar. No les gusta. Ven algo y tienen razón. Va a ocurrir algo muy serio. El equivalente de lo que pasa por mar”, advirtió.

Igualmente, el mandatario estadounidense informó que irá al Congreso para decirles lo que están haciendo. “Solo para mantenerlos informados, tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo para salvar vidas”, dijo.

Desde hace varias semanas, Estados Unidos mantiene un despliegue naval en aguas del Caribe, cerca de Venezuela, para atacar a los carteles de la droga, incluido el denominado Cartel de los Soles atribuido al régimen de Nicolas Maduro.

La administración del presidente Trump ha llevado a cabo al menos ocho ataques en los que ha destruido embarcaciones que presuntamente trafican drogas hacia Estados Unidos. Las operaciones han dejado, además, a varios supuestos narcotraficantes muertos y unos pocos sobrevivientes.

Este miércoles 22 de octubre, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, informó que fue atacada una nueva lancha señalada de transportar drogas, la primera destruida en el Pacífico.

o

Según Hegseth, el ataque se perpetró “ayer, bajo la dirección del Presidente Trump” en el Pacífico Oriental y dejó dos señalados como narcoterroristas abatidos.

Por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio, quien acompañó a Trump durante la rueda de prensa en el despacho oval, aseguró que “si la gente quiere dejar de ver botes de drogas explotar, deje de enviar drogas a Estados Unidos”.

“Bueno, todos estos están en aguas internacionales, el barco en este caso en particular, tenía gente viajando en aguas internacionales rumbo a Estados Unidos con intenciones hostiles, lo que incluye inundar nuestro país con drogas peligrosas y mortales”, resaltó.

Rubio también recordó que la semana pasada un submarino que transportaba drogas fue destruido en aguas del Caribe. “Era un submarino. Era un sumergible que es un barco de droga. Todo el trayecto. Sabemos cuáles son esos botes, los rastreamos desde el principio. Sabemos quiénes están en ellos, quiénes son, de dónde vienen, qué tienen. Y, ya sabes, si manejas botes de drogas estás en grave peligro”.

Temas relacionados:

Despliegue militar de Estados Unidos

Despliegue militar

Narcotráfico

Donald Trump

Drogas

Cartel de Los Soles

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Qué sigue en el caso de Álvaro Uribe tras la absolución del Tribunal Superior de Bogotá? Esto dicen Jaime Lombana, Néstor Humberto Martínez e Iván Cancino

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"En Venezuela pasó y en Colombia está pasando": senadora Paola Holguín compara actitudes de Petro con las de Maduro en medio de una alta tensión con EE.UU.

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

“Queda el gobierno de corrupción para ratos”: lapsus en el Senado por parte de la vicepresidenta segunda de España

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Temía morir como esclava sexual": las crudas palabras de Virginia Giuffre que ponen contra las cuerdas al príncipe Andrés

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Se profundiza la crisis: Petro arremete de nuevo contra Trump y asegura que “actúa con vísceras y no con cerebro”

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Se ha convertido Ecuador en el principal punto de salida de la droga como sugiere Gustavo Petro?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Maduro tiene sobre su pecho un cartel que lo califica como terrorista": Antonio Ledezma, exalcalde de Caracas

Ver más

Videos

Ver más
Estados Unidos confirma ataque contra una nueva lancha señalada de transportar drogas en el Pacífico
Narcotráfico

Estados Unidos confirma ataque contra una nueva lancha señalada de transportar drogas, la primera destruida en el Pacífico

Donald Trump y Nicolás Maduro | Foto: EFE
Administración Trump

Administración Trump ya habría dado la orden de “eliminar a Nicolás Maduro” según The Washington Post

Daniel Noboa, presidente de Ecuador - AFP
Daniel Noboa

Investigan presunto intento de envenenamiento contra el presidente Daniel Noboa en Ecuador

María Elvira Salazar, congresista estadounidense (EFE)
María Elvira Salazar

Congresista republicana María Elvira Salazar cuestiona a Petro en NTN24: “ha permitido que crezcan 300% las plantaciones de coca, una vergüenza para el país”

Petro arremete contra Trump | Foto EFE
Crisis EE. UU. - Colombia

Se profundiza la crisis: Petro arremete de nuevo contra Trump y asegura que “actúa con vísceras y no con cerebro”

Más de Actualidad

Ver más
Presidente de Estados Unidos, Donald Trump | Foto EFE
Inmigrantes

Gobierno de Trump ofrecerá dinero a menores migrantes para que salgan voluntariamente de EE. UU.

Cabello - Con el Mazo Dando
Presos políticos en Venezuela

Diosdado Cabello cargó contra la Iglesia católica por pedir la liberación de los presos políticos

Nicolás Maduro - Foto EFE/ Militares en el Caibe - Foto X: U. S. Marines (@USMC)
Despliegue militar de Estados Unidos

"En la fase dos se va a capturar a los líderes del Cartel de los Soles": exoficial de Inteligencia de EE. UU. sobre despliegue en el Caribe, calificado como el más grande en 30 años

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

Lula y su defensa a Maduro evidencian fracturas y fracasos de la izquierda latinoamericana

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Opinión

Del desorden criminal al orden de la paz. Lo que silencia Pérez Esquivel

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Presidente de Estados Unidos, Donald Trump | Foto EFE
Inmigrantes

Gobierno de Trump ofrecerá dinero a menores migrantes para que salgan voluntariamente de EE. UU.

Cabello - Con el Mazo Dando
Presos políticos en Venezuela

Diosdado Cabello cargó contra la Iglesia católica por pedir la liberación de los presos políticos

Luis Díaz | Foto: EFE
Luis Díaz

Luis Díaz reveló cuál es el secreto para su rápida adaptación y buen arranque de temporada con el Bayern Múnich: “me lo está poniendo muy fácil”

Snack saludable | Foto Canva
Ponte al Día

Cómo preparar un snack nutritivo y bajo en calorías para apoyar la pérdida de peso

Rodrigo Holgado, jugador argentino / FOTO: EFE
FIFA

Escándalo mundial: Siete jugadores, entre ellos Rodrigo Holgado que juega en el fútbol colombiano, fueron sancionados un año por la FIFA

Karol G lanzó su tequila 200 Copas - Foto: AFP
Karol G

De la mano de una de las casas tequileras más importantes de México, Karol G hizo su tequila inspirado en uno de sus sencillos musicales

Venezuela vs. Argentina en fecha FIFA programada en Miami - Foto AFP
La Vinotinto

La Vinotinto cae ante Argentina, pero deja buenas impresiones en el primer partido dirigido por Oswaldo Vizcarrondo

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda