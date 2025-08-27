NTN24
Miércoles, 27 de agosto de 2025
Tiroteo

Varios heridos, incluidos niños, en grave tiroteo en una escuela católica de Minneapolis

agosto 27, 2025
Por: Luis Cifuentes-Agencia France Presse - AFP
Programa: La Mañana
El tirador habría sido contenido, según detallaron las autoridades locales.

En la mañana de este miércoles se registró un tiroteo en una escuela católica en Minneapolis, Minnesota, en Estados Unidos.

La policía acudió al lugar y las autoridades lograron contener al tirador, según información oficial.

Medios locales, citando fuentes policiales, informaron que el tirador había sido dado de baja. Además, se especula que al menos 20 personas resultaron heridas, mientras otras dos murieron. Cinco menores de edad estarían entre los heridos.

o

"Me informaron sobre un tiroteo en la Escuela Católica Annunciation y seguiré brindando actualizaciones a medida que obtengamos más información", escribió el gobernador de Minnesota, Tim Walz, en X, y agregó que la fuerza policial del estado estaba en el lugar.

La escuela está ubicada junto a su iglesia asociada en el sur de la metrópolis del medio oeste.

Imágenes de video en vivo mostraron a los padres recuperando a sus hijos pequeños y saliendo, en medio de una importante respuesta de emergencia.

La cuenta oficial X de la ciudad dijo más tarde que "el tirador está contenido y no hay una amenaza activa para la comunidad en este momento".

Instó a la gente a "mantenerse alejada del área para permitir que el personal de emergencia ayude a las víctimas", agregó, sin especificar cuántos heridos o muertos hubo.

"Estoy orando por nuestros niños y maestros cuya primera semana de clases se vio empañada por este horrible acto de violencia", dijo Walz.

o

El presidente Donald Trump también dijo que había sido informado sobre el "trágico tiroteo" y que el FBI estaba respondiendo.

"La Casa Blanca seguirá monitoreando esta terrible situación. ¡Por favor, únanse a mí para orar por todos los involucrados!", escribió en su plataforma Truth Social.

Por su parte, Pam Bondi, Fiscal general de los Estados Unidos, indicó que los agentes federales se encuentran en el lugar “del terrible tiroteo en la escuela católica Annunciation de Minneapolis, Minnesota”. “Mis oraciones están con todos los involucrados en esta tragedia”, añadió.

