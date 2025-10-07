NTN24
Martes, 07 de octubre de 2025
Martes, 07 de octubre de 2025
Madrid

Varios heridos y desaparecidos tras el derrumbe de un edificio en obras en el centro de Madrid

octubre 7, 2025
Por: Luis Cifuentes
Derrumbe de un edificio en Madrid - Foto: AFP
Derrumbe de un edificio en Madrid - Foto: AFP
Al menos ocho personas resultaron heridas tras el derrumbe de varios pisos de una edificación en la capital española.

En horas del mediodía de este martes, un edificio en obras en el centro de Madrid, España, se derrumbó con un saldo de varios desaparecidos y heridos.

El derrumbe de la edificación se produjo en el número 4 de la calle Hileras, en el barrio de Ópera, a donde han acudido los servicios de emergencia para socorrer a los afectados.

Al menos tres heridos fueron trasladados a hospitales cercanos, uno de ellos con una fractura en la pierna, según informaron los medios locales.

Se cree que al menos ocho personas resultaron heridas y dos más se encuentran desaparecidas. La Policía Municipal de Madrid trabaja con drones y caninos para dar con el paradero de las personas desaparecidas que serían trabajadores de la obra.

Debido a la emergencia, las autoridades locales cortaron el tráfico desde la calle de Bailén hasta la Puerta del Sol, a donde acudieron 11 dotaciones de bomberos.

El edificio estaba siendo remodelado para la construcción de un nuevo hotel de lo que antes eran oficinas.

Estamos pendientes del derrumbe parcial de varios forjados en un edificio en obras en la calle Hileras”, aseguró José Luis Martínez-Almeida, alcalde de la capital española.

Videos

Foto de referencia: AFP
Israel

"Los terroristas se acercaron al auto y les preguntaron si tenían armas, al decir que no, les dispararon en el corazón": madre de víctima de Hamás

Luisa González- Foto EFE
Ecuador

Denuncian que el Cartel de los Soles habría financiado la campaña de la correísta Luisa González en Ecuador

Sede del ICE en Nueva York - Foto: EFE
ICE

Departamento de Seguridad de EE. UU. denuncia que grupos criminales están ofreciendo recompensas para asesinar agentes migratorios

Presos políticos - AFP
Familiares de presos políticos

“Es un año y 25 días de dolor y angustia”: el relato de la hermana de un colombiano detenido en Venezuela que pide ayuda al Gobierno Petro

Foto: The Nobel Prize
Nobel

Trío de científicos se queda con el Nobel de Medicina 2025 por sus hallazgos sobre el sistema inmune

