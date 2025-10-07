Varios heridos y desaparecidos tras el derrumbe de un edificio en obras en el centro de Madrid

En horas del mediodía de este martes, un edificio en obras en el centro de Madrid, España, se derrumbó con un saldo de varios desaparecidos y heridos.

El derrumbe de la edificación se produjo en el número 4 de la calle Hileras, en el barrio de Ópera, a donde han acudido los servicios de emergencia para socorrer a los afectados.

Al menos tres heridos fueron trasladados a hospitales cercanos, uno de ellos con una fractura en la pierna, según informaron los medios locales.

VEA TAMBIÉN Israel conmemora el segundo aniversario del ataque de Hamás en medio de la expectativa por los diálogos para terminar el conflicto o

Se cree que al menos ocho personas resultaron heridas y dos más se encuentran desaparecidas. La Policía Municipal de Madrid trabaja con drones y caninos para dar con el paradero de las personas desaparecidas que serían trabajadores de la obra.

Debido a la emergencia, las autoridades locales cortaron el tráfico desde la calle de Bailén hasta la Puerta del Sol, a donde acudieron 11 dotaciones de bomberos.

El edificio estaba siendo remodelado para la construcción de un nuevo hotel de lo que antes eran oficinas.

VEA TAMBIÉN La ONU planteó a Colombia una nueva medición sobre la producción de cocaína en el país tras la descertificación de EE. UU. o

“Estamos pendientes del derrumbe parcial de varios forjados en un edificio en obras en la calle Hileras”, aseguró José Luis Martínez-Almeida, alcalde de la capital española.