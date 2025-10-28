NTN24
Martes, 28 de octubre de 2025
Gas

“Venezuela tiene una crisis muy grande en materia de suministro de gas”: ex viceministro de Energía y Petróleo de Venezuela

octubre 28, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Evanan Romero, experto en asuntos de energía y petróleo, habló en el programa La Tarde de NTN24 sobre la implicación que tiene la suspensión del acuerdo de gas de Venezuela con Trinidad y Tobago.

Luego de que el buque "USS Gravely (DDG-107)" comenzara a desarrollar maniobras militares en Puerto España, en el marco del despliegue militar porte del gobierno de los Estados Unidos en el Caribe con la finalidad de combatir a los carteles de droga, dentro de ellos el Cartel de los Soles, presuntamente comandado por Nicolás Maduro.

Situación ante la cual el régimen chavista ordenó suspender de manera inmediata el Acuerdo de Marco y Cooperación Energética, por medio del cual se ven afectados los proyectos de gas que tenían en estas naciones, siendo Trinidad y Tobago la más afectada con esta determinación.

Frente a esta situación, en el programa La Tarde de NTN24, hablamos con Evanan Romero, ex viceministro de energía y petróleo de Venezuela, quien se refirió a las implicaciones que trae el fin del acuerdo gas entre Venezuela, Trinidad y Tobago, tras la decisión tomada por parte del régimen de Maduro.

“Venezuela tiene una crisis muy grande en materia de suministro de gas, pero no es del tamaño de la que tiene Trinidad”, indicó el Romero, que deja claro que esta determinación ejecutada por parte de la dictadura chavista afecta un poco más al país isleño.

“Trinidad es por escasez y aumento del costo del gas que han venido consiguiendo; está muy profundo en el océano y muy costoso. Esto no les permite tener un negocio basado en el gas natural”, añadió el también exdirector de Petróleos de Venezuela.

En cuanto a la situación que afronta su país natal en materia de gas, manifestó que es un tema que, con el cambio gobierno de la mano de una nueva administración liderada por la Nobel de Paz, María Corina Machado, en su momento se puede llegar a solucionar.

“El de Venezuela es solucionable, son fugas de gas por todos los errores de estatización y expropiaciones de Chávez en el 2011 en el Norte de Monagas, pero que nosotros en el nuevo gobierno con María Corina, ya tenemos planes firmes para remediar esa fuga buscando financiamiento que existe en el Banco Mundial y desde la Unión Europea, ya que no tenemos el dinero”, sentenció Evanan Romero, ex viceministro de energía y petróleo.

