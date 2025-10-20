NTN24
Lunes, 20 de octubre de 2025
Lunes, 20 de octubre de 2025
Despliegue militar de Estados Unidos

"En la fase dos se va a capturar a los líderes del Cartel de los Soles": exoficial de Inteligencia de EE. UU. sobre despliegue en el Caribe, calificado como el más grande en 30 años

octubre 20, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Programa: La Tarde
El exoficial de inteligencia naval y de operaciones de inteligencia estadounidense, Jesús Daniel Romero, habló en el programa La Tarde de NTN24 sobre las implicaciones que tiene la ofensiva militar del Gobierno Trump en Nicolás Maduro.

El presidente Donald Trump ordenó el mayor despliegue militar en el Caribe en 30 años, según el Financial Times, para hacer frente a los carteles de la droga en la región, incluido el Cartel de los Soles, que Washington asegura es una organización terrorista encabezada por Nicolás Maduro.

Dicho periódico británico cita fuentes opositoras que advierten que la administración Trump no descarta llevar a cabo acciones militares en Venezuela si Maduro se aferra al poder.

o

El exoficial de inteligencia naval y de operaciones de inteligencia estadounidense, Jesús Daniel Romero, habló en el programa La Tarde de NTN24 sobre las implicaciones que tiene sobre Maduro la ofensiva militar del Gobierno Trump.

"Se trató primero de una serie de plataformas militares que luego de haber tenido una oportunidad de integrarse, ahora forman parte de una fuerza de tarea conjunta que está liderada por un general de la Infantería de Marina, quien es el que lleva a cabo las operaciones para reprimir el flujo del narcotráfico dirigido a los Estados Unidos y neutralizar las actividades del Cartel de los Soles", explicó.

Para Romero, "Estados Unidos no tendría ningún problema de sobrepasar las defensas venezolanas" y argumentó su punto al referirse a las declaraciones de Trump en las que indicó que continuaría con una fase número dos tras establecer un dominio marítimo en la región.

o

"En la fase dos se va a capturar a los líderes del Cartel de los Soles con operaciones clandestinas que serían llevadas a cabo por medio de la CIA o tal vez con una extracción de individuos de alto valor por medio del uso de las fuerzas especiales norteamericanas", contempló.

Romero aseguró que el régimen de Maduro está preocupado por la presión que ha ejercido Estados Unidos con las operaciones aéreas y marítimas por toda la costa de Venezuela: "ese tipo de operaciones tienen un efecto psicológico, un desgaste".

o

El exoficial de Inteligencia estadounidense mencionó también que las consecuencias estratégicas por las operaciones en el Caribe para América Latina están quedando en evidencia con hechos como la reciente situación diplomática de Colombia y las denuncias desde Trinidad y Tobago por los ataques en aguas del Caribe.

"Sé que todo lo posible se está llevando adelante para prevenir el exceso de daño y, desafortunadamente, las muertes que este puede producir. Pero creo que sería más que todo el efecto regional el que va a ser principalmente de una naturaleza diplomática", concluyó desde su amplia experiencia.

Temas relacionados:

Despliegue militar de Estados Unidos

Régimen de Maduro

Administración Trump

Lucha contra las drogas

Régimen venezolano

Caribe

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Qué mensaje envía Trump a Maduro con el despliegue militar más grande en décadas en el Caribe?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"En la fase dos se va a capturar a los líderes del Cartel de los Soles": exoficial de Inteligencia de EE. UU. sobre despliegue en el Caribe, calificado como el más grande en 30 años

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Lo que va a pasar para Colombia va a ser catastrófico": Jaime Florez, portavoz del Partido Republicano sobre aranceles anunciados por Trump

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Jefe del narcotráfico" y "lunático": las profundas consecuencias de crisis Trump - Petro

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

“Luego de 20 años dejan al país en la peor crisis de los últimos 50 años”: exrepresentante de Bolivia ante la OEA tras elecciones presidenciales

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Es necesario para forzar a Petro a cambiar su actitud de ser cada vez más laxo con Maduro": análisis de declaración de Trump sobre el presidente colombiano

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Maduro tiene sobre su pecho un cartel que lo califica como terrorista": Antonio Ledezma, exalcalde de Caracas

Ver más

Videos

Ver más
Gustavo Petro y Donald Trump (AFP)
Gobierno de Colombia

"Jefe del narcotráfico" y "lunático": las profundas consecuencias de crisis Trump - Petro

Nuevo presidente de Bolivia | Foto EFE
Bolivia

“Luego de 20 años dejan al país en la peor crisis de los últimos 50 años”: exrepresentante de Bolivia ante la OEA tras elecciones presidenciales

Gustavo Petro en Washington en 2023 - Foto EFE
Gustavo Petro

"Al presidente Petro lo pueden extraditar por volverse un aliado del jefe del cartel de los soles": Wilson Ruiz Orejuela, exministro de Justicia de Colombia

ITALIA: Cardenal Pietro Parolin - 70 años / Foto AFP
Presos políticos en Venezuela

El contundente discurso del Cardenal Pietro Parolin por la liberación de los presos políticos en Venezuela: "Sólo así tu luz brillará en las tinieblas"

Donald Trump - AFP
Crisis EE. UU. - Colombia

Trump confirma que impondrá aranceles a Colombia y lanza de nuevo duros cuestionamientos a Petro: "Tienen el peor presidente de su historia, es un lunático"

Más de Actualidad

Ver más
Ejercicio militar en Caracas, Venezuela - Foto: EFE
Régimen de Maduro

"Estamos entrando en una etapa de mayor oscuridad": Zair Mundaray sobre decreto de conmoción exterior firmado por Maduro en Venezuela

Foto de militantes de Hamás (EFE)
Hamás

¿Se le puede creer a Hamás su presunta voluntad de avanzar en el plan de paz que propuso Trump?

Ataques de EE. UU. en el Caribe - Captura de Video
Despliegue militar de Estados Unidos

Gobierno de Colombia confirma que sobreviviente del ataque de EE. UU. en el Caribe llegó al país "con traumas en el cerebro"

Opinión

Ver más
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

Lula y su defensa a Maduro evidencian fracturas y fracasos de la izquierda latinoamericana

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Opinión

Del desorden criminal al orden de la paz. Lo que silencia Pérez Esquivel

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
James Rodríguez | Foto: EFE
James Rodríguez

Las palabras de tranquilidad que le dio el nuevo entrenador de Club León a James Rodríguez: “le dije que va a disfrutar jugar fútbol”

Ejercicio militar en Caracas, Venezuela - Foto: EFE
Régimen de Maduro

"Estamos entrando en una etapa de mayor oscuridad": Zair Mundaray sobre decreto de conmoción exterior firmado por Maduro en Venezuela

Foto de militantes de Hamás (EFE)
Hamás

¿Se le puede creer a Hamás su presunta voluntad de avanzar en el plan de paz que propuso Trump?

Ataques de EE. UU. en el Caribe - Captura de Video
Despliegue militar de Estados Unidos

Gobierno de Colombia confirma que sobreviviente del ataque de EE. UU. en el Caribe llegó al país "con traumas en el cerebro"

Concierto - Foto EFE
Música

Dúo musical anuncia su separación con tenso intercambio de mensajes tras brindar su último concierto de despedida

Sean 'Diddy' Combs en presentación en 2023 - Foto AFP
Diddy Combs

Rapero Sean 'Diddy' Combs es condenado a más de cuatro años de prisión y dijo estar "realmente arrepentido"

Justicia Climática - Foto Canva
Crisis ambiental

Juventud Global se Une por la Justicia Climática en México

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda