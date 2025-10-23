NTN24
Jueves, 23 de octubre de 2025
Jueves, 23 de octubre de 2025
Donald Trump

"Nuestro objetivo es eliminarla, no mitigarla": Trump en balance sobre lucha contra amenaza que representan los carteles de la droga

octubre 23, 2025
Por: David Esteban Pinzón
El mandatario presentó el balance de su campaña de seguridad nacional en el que se incluyen los ataques a embarcaciones cerca de Colombia y Venezuela.

El presidente de Estados Unidos Donald Trump hizo este jueves un pronunciamiento desde la Casa Blanca respecto al balance de su campaña de seguridad nacional enmarcado por sus ofensivas contra el narcotráfico con el despliegue militar en el Caribe que busca hacer frente a los carteles de la droga en la región.

El mandatario empezó su discurso recordando que, al comienzo de su segundo mandato, firmó una orden para denominar a los grupos criminales como organizaciones terroristas y destacó que "los resultados han llegado temprano y son espectaculares".

o

Trump valoró el trabajo de las distintas agencias que han trabajado bajo su liderazgo, así como los miembros de su administración, quienes aseguró que han hecho un "trabajo absolutamente increíble" en "un logro histórico" en contra de los que considera los culpables de las amenazas a la seguridad de su país.

"Estamos tratando a los carteles como la amenaza de seguridad nacional que son realmente (…) administraciones pasadas han tratado de mitigar esta amenaza y nuestro objetivo es eliminarla, no mitigarla", expresó.

El jefe de Estado norteamericano contó que en los últimos meses se han interceptado "más de 70 toneladas de narcóticos y más de mil armas ilegales" en la que tildó como "la operación antipandillas y anti-cartel más grande de los Estados Unidos" y advirtió que "apenas está empezando".

o

Respecto a la capital del país, Washington DC, Trump destacó la mejora de en la seguridad y criticó otras administraciones locales como las de Chicago al arremeter contra el Gobernador progresista Brandon Johnson.

También criticó nuevamente a su predecesor en el Gobierno, Joe Biden, al aseverar que fue él quien "les entregó el país a los carteles" y que durante la actual administración se ha estado "recuperando (Estados Unidos) a niveles que no se han visto antes".

Para el republicano, el despliegue militar que ha incluido ataques a embarcaciones cerca de Colombia y Venezuela se trata de un "éxito sin precedentes" que busca "remover miembros del cartel de la droga del pueblo estadounidense".

o

"Los carteles son el ISIS del hemisferio occidental (…) controlan grandes partes del territorio y utilizan el asesinato para su beneficio", indicó e insistió en que su Gobierno está "tratando a los carteles como la amenaza a la seguridad nación que son".

Temas relacionados:

Donald Trump

Casa Blanca

Lucha contra las drogas

Despliegue militar de Estados Unidos

Administración Trump

Gobierno de Donald Trump

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"No podemos permitir que Petro nos ponga en peligro, todo porque está sirviendo a su socio Maduro": Miguel Uribe Londoño, precandidato presidencial en Colombia

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"La situación de presión que tiene Maduro hoy nunca la había vivido": Alejandro Hernández sobre crisis en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Excomandante de la Fuerza Naval de Colombia explica el "efecto globo" en el tráfico de drogas que lleva a EE. UU. a atacar embarcaciones en el Pacífico

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Qué hay detrás de la escalada de inseguridad en Perú?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Se profundiza la crisis: Petro arremete de nuevo contra Trump y asegura que “actúa con vísceras y no con cerebro”

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Se ha convertido Ecuador en el principal punto de salida de la droga como sugiere Gustavo Petro?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Maduro tiene sobre su pecho un cartel que lo califica como terrorista": Antonio Ledezma, exalcalde de Caracas

Ver más

Videos

Ver más
Marco Rubio, Gustavo Petro y Nicolás Maduro
Marco Rubio

Rubio llama a Petro "lunático" y acusa a Maduro de asistir a los carteles de la droga, a los que denominó el Al Qaeda del Hemisferio Occidental

Despliegue de EE. UU - Captura de video
Despliegue militar de Estados Unidos

Excomandante de la Fuerza Naval de Colombia explica el "efecto globo" en el tráfico de drogas que lleva a EE. UU. a atacar embarcaciones en el Pacífico

Explosión en un jardín infantil en Ucrania tras ataque de Rusia / FOTO: Captura de video
Guerra entre Rusia y Ucrania

Así fue el momento de la explosión de un jardín infantil en Ucrania tras un ataque ruso

Gustavo Petro, presidente de Colombia (AFP)
Asamblea Constituyente

Gobierno Petro da a conocer proyecto de Asamblea Nacional Constituyente: "algunas instituciones del 91 se volvieron obsoletas"

Entrenamiento militar de Estados Unidos en Panamá / FOTO: Captura de pantalla
Panamá

Ejército de Estados Unidos hace entrenamientos de terreno en Panamá como parte del plan contra los carteles de la droga

Más de Actualidad

Ver más
Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Donald Trump

Trump dice que "la guerra terminó" en Gaza antes de emprender su viaje a Israel y Egipto donde se firmará acuerdo para ponerle fin a la guerra con Hamás

Alerta roja por lluvias torrenciales en la región española de Valencia - Foto EFE
España

Alerta roja por lluvias torrenciales en la región española de Valencia: la Aemet mantiene el aviso naranja en Cataluña y Baleares

Ciudad de Gaza (AFP)
Israel

Aumenta presión sobre el grupo terrorista Hamás para que acepte el plan de paz de Trump para Gaza

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

Lula y su defensa a Maduro evidencian fracturas y fracasos de la izquierda latinoamericana

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Opinión

Del desorden criminal al orden de la paz. Lo que silencia Pérez Esquivel

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Donald Trump

Trump dice que "la guerra terminó" en Gaza antes de emprender su viaje a Israel y Egipto donde se firmará acuerdo para ponerle fin a la guerra con Hamás

Habría acuerdo para que un jugador del FPC se una a las filas del Manchester United - Foto referencia: Canva e Instagram
Manchester United

Todo estaría acordado para que un jugador del fútbol colombiano se una a las filas del Manchester United el próximo año

Alerta roja por lluvias torrenciales en la región española de Valencia - Foto EFE
España

Alerta roja por lluvias torrenciales en la región española de Valencia: la Aemet mantiene el aviso naranja en Cataluña y Baleares

El vicecanciller de Cuba, Carlos Fernández de Cossío - AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Cuba sólo daría su apoyo político a Maduro frente a una guerra con EE.UU.: "Estamos muy preocupados"

Juan Camilo Hernández llega con su racha goleadora a la selección Colombia - Foto: EFE
Selección Colombia

Delantero colombiano vive racha goleadora e ilusiona a la hinchada de cara a la convocatoria de la selección

Ciudad de Gaza (AFP)
Israel

Aumenta presión sobre el grupo terrorista Hamás para que acepte el plan de paz de Trump para Gaza

Lewis Hamilton | Foto: EFE
Lewis Hamilton

El doloroso mensaje de Lewis Hamilton sobre el estado de salud de su perro Roscoe: “No sabemos si va a despertar de esto”

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda