"Nuestro objetivo es eliminarla, no mitigarla": Trump en balance sobre lucha contra amenaza que representan los carteles de la droga

El presidente de Estados Unidos Donald Trump hizo este jueves un pronunciamiento desde la Casa Blanca respecto al balance de su campaña de seguridad nacional enmarcado por sus ofensivas contra el narcotráfico con el despliegue militar en el Caribe que busca hacer frente a los carteles de la droga en la región.

El mandatario empezó su discurso recordando que, al comienzo de su segundo mandato, firmó una orden para denominar a los grupos criminales como organizaciones terroristas y destacó que "los resultados han llegado temprano y son espectaculares".

Trump valoró el trabajo de las distintas agencias que han trabajado bajo su liderazgo, así como los miembros de su administración, quienes aseguró que han hecho un "trabajo absolutamente increíble" en "un logro histórico" en contra de los que considera los culpables de las amenazas a la seguridad de su país.

"Estamos tratando a los carteles como la amenaza de seguridad nacional que son realmente (…) administraciones pasadas han tratado de mitigar esta amenaza y nuestro objetivo es eliminarla, no mitigarla", expresó.

El jefe de Estado norteamericano contó que en los últimos meses se han interceptado "más de 70 toneladas de narcóticos y más de mil armas ilegales" en la que tildó como "la operación antipandillas y anti-cartel más grande de los Estados Unidos" y advirtió que "apenas está empezando".

Respecto a la capital del país, Washington DC, Trump destacó la mejora de en la seguridad y criticó otras administraciones locales como las de Chicago al arremeter contra el Gobernador progresista Brandon Johnson.

También criticó nuevamente a su predecesor en el Gobierno, Joe Biden, al aseverar que fue él quien "les entregó el país a los carteles" y que durante la actual administración se ha estado "recuperando (Estados Unidos) a niveles que no se han visto antes".

Para el republicano, el despliegue militar que ha incluido ataques a embarcaciones cerca de Colombia y Venezuela se trata de un "éxito sin precedentes" que busca "remover miembros del cartel de la droga del pueblo estadounidense".

"Los carteles son el ISIS del hemisferio occidental (…) controlan grandes partes del territorio y utilizan el asesinato para su beneficio", indicó e insistió en que su Gobierno está "tratando a los carteles como la amenaza a la seguridad nación que son".