Martes, 14 de octubre de 2025
Casa Blanca

Zelenski se reunirá en los próximos días con el presidente Donald Trump para tratar temas relacionados con la guerra entre Ucrania y Rusia

octubre 14, 2025
Por: Natalya Baquero González
Zelenski se reunirá en los próximos días con el presidente Donald Trump - Fotos: AFP
El líder ucraniano tendrá su tercer encuentro en territorio norteamericano con su homólogo estadounidense, visita en la que también aprovechará para reunirse con empresarios y congresistas.

El mandatario de Ucrania, Volodímir Zelenski, y el presidente de los Estados Unidos se reunirán nuevamente en la Casa Blanca, espacio en el que tocarán temas relacionados con la guerra entre la nación ucraniana y Rusia, que lleva tres años y medio, y la cual se ha intensificado nuevamente durante las últimas semanas.

Adicionalmente, Zelenski aprovechará su visita a territorio estadounidense para sostener otros encuentros con legisladores del Congreso norteamericano y representantes de empresas militares y energéticas.

Así lo dieron a conocer ambos mandatarios; el mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump, en su vuelo de retorno desde Medio Oriente a Washington afirmó que se reunirá con su homólogo de Ucrania.

El magnate norteamericano, quien ha intentado ser un mediador en el conflicto entre Rusia y Ucrania, confirmó que el encuentro se dará este viernes 17 de octubre en la Casa Blanca.

Declaraciones que fueron ratificadas por parte del presidente de Ucrania, quien, en una rueda de prensa durante este martes, indicó que: "Me reuniré con el presidente Trump en Washington esta semana".

Este será el tercer encuentro entre ambos representantes, el segundo después de casi dos meses en medio de los intentos por poner fin a la guerra que afecta desde hace más de tres años a ucranianos y rusos.

Asimismo, Zelenski expresó que discutirá “una serie de medidas” y “propuestas” con el presidente Donald Trump, esto teniendo en cuenta los más recientes ataques entre su país y Rusia.

De igual manera, dejó ver que durante su estadía en territorio norteamericano también sostendrá otros encuentros, tanto con legisladores estadounidenses como con representantes de empresas militares y del sector energético, esto con la finalidad de sellar alianzas en medio de la situación que afronta su nación.

"El tema principal será la defensa antiaérea, pero también tendré encuentros con empresas del sector energético", expresó el mandatario ucraniano.

Esto teniendo en cuenta que durante las últimas semanas sus infraestructuras energéticas se han convertido en blanco de los ataques rusos, una situación que causa preocupación teniendo en cuenta que se aproxima la época invernal en territorio europeo.

