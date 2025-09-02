NTN24
Martes, 02 de septiembre de 2025
Boda

Zelle bloquea la cuenta de Daniel Puglia a pocos días que casarse con la hija de Padrino López

septiembre 2, 2025
Por: Redacción NTN24
Lo que debía ser "el día más feliz" de la vida de los novios ha dado un giro en los últimos días.

La apoteósica boda de la hija del ministro de la Defensa de Maduro, Vladimir Padrino López, sigue dando de qué hablar, luego de que se filtrara a la prensa los escandalosos detalles de la celebración, en una Venezuela con graves problemas de corrupción, crisis de servicios e inflación.

Además de cambiar el sitio de la ceremonia civil, que sería en los hermosos jardines de Topotepuy y ahora se celebrará entre militares, pues el sitio que les pareció seguro es Fuerte Tiuna, el novio ha recibido una mala noticia.

Daniel Puglia, quien contraerá nupcias con Yarazetd Padrino Betancourt, fue informado de que su cuenta en la plataforma Zelle ha sido bloqueada, esto según la congresista María Elvira Salazar.

"Acabo de recibir una llamada de Zelle confirmando que Daniel Puglia ha sido expulsado de su plataforma", escribió en su cuenta en X.

Además agredeció "por actuar con rapidez y por estar del lado del pueblo venezolano. Ninguna empresa estadounidense debe ser cómplice de la narco-élite ni de sus familiares. Hoy, Zelle se puso firmemente del lado del pueblo venezolano, del lado de la libertad y la justicia. ¡MUY BIEN!".

Padrino López es buscado bajo recompensa de 15 millones de dólares por Estados Unidos, que lo acusa de ser parte del Cartel de los Soles, al que califican como "grupo terrorista" por llevar droga a Estados Unidos.

En momentos en que Estados Unidos desplegó ocho buques de guerra en el Caribe, Padrino y su hija han estado ocupados de la boda del año, que tendrá su ceremonia eclesiástica en Canaima, donde los invitados estarán disfrutando del sitio más exclusivo de Venezuela durante cuatro días.

Rusbelia Astudillo, abogada y defensora de DDHH de los jubilados venezolanos - Foto: NTN24
Presos políticos

Denuncian que Rusbelia Astudillo, abogada y defensora de DDHH de los jubilados, fue detenida arbitrariamente por el régimen de Maduro

Marco Rubio/ Nicolás Maduro - Fotos AFP
Marco Rubio

Durante reunión con presidente sudamericano, Marco Rubio reiteró a la prensa que el régimen venezolano es "una organización criminal"

António Guterres, secretario General de las Naciones Unidas - Foto: EFE
ONU

La ONU se pronuncia sobre la que definió como "tensión" entre Estados Unidos y Venezuela

