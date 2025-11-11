Advierten efectos en lugares inusuales por tormenta geomagnética severa que golpeará la Tierra tras una de las erupciones solares más fuertes del año

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos (NOAA por sus siglas en inglés) emitió una alerta de tormenta geomagnética nivel G4 para este miércoles 12 de noviembre, una de las intensidades más altas, causada por una de las llamaradas solares más fuertes del año.

Se trata de un potente evento registrado este martes 11 de noviembre, en el que el Sol emitió la llamarada más intensa del ciclo, catalogada como un evento X5.1.

En las llamaradas solares, el nivel X se asigna a las más fuertes, mientras que el número califica la fuerza del fenómeno.

El evento ocurrido este martes sobre las 10:04 UTC, se produjo en la mancha solar conocida como Región 4274 y emitió una enorme cantidad de radiación hacia el espacio que golpeará a la Tierra en las próximas horas.

“Se prevé que un CME llegue e impacte parcialmente en la Tierra alrededor del mediodía del 12 de noviembre, con el potencial de una respuesta geomagnética elevada y dependiendo de la orientación del campo magnético incrustado, existe potencial para los niveles de tormenta severa”, indicó la NOAA.

El organismo agregó que el impacto podría resultar en una degradación significativa de las comunicaciones de radio HF en el lado iluminado de la Tierra por el Sol y afectar las señales de navegación de baja frecuencia.

Además, se está monitoreando una tormenta de radiación solar de nivel S2, también en curso.

Se prevé que el evento también produzca auroras boreales en el hemisferio norte, las cuales podrían hacerse visibles en lugares inusuales tan al sur como Alabama y el norte de California.

A todo esto se suma que los últimos días han sido testigos de varias eyecciones de masa coronal (CME, por sus siglas en inglés) provenientes del Sol, cuyos efectos podrían acumularse y afectar a la Tierra en conjunto.