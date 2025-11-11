NTN24
Martes, 11 de noviembre de 2025
Martes, 11 de noviembre de 2025
Tormenta solar

Advierten efectos en lugares inusuales por tormenta geomagnética severa que golpeará la Tierra tras una de las erupciones solares más fuertes del año

noviembre 11, 2025
Por: Redacción NTN24
Emiten alerta de tormenta geomagnética G4 tras potente llamarada solar.
Emiten alerta de tormenta geomagnética G4 tras potente llamarada solar.
Este martes 11 de noviembre, el Sol emitió la llamarada más intensa del ciclo, catalogada como un evento X5.1.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos (NOAA por sus siglas en inglés) emitió una alerta de tormenta geomagnética nivel G4 para este miércoles 12 de noviembre, una de las intensidades más altas, causada por una de las llamaradas solares más fuertes del año.

Se trata de un potente evento registrado este martes 11 de noviembre, en el que el Sol emitió la llamarada más intensa del ciclo, catalogada como un evento X5.1.

o

En las llamaradas solares, el nivel X se asigna a las más fuertes, mientras que el número califica la fuerza del fenómeno.

El evento ocurrido este martes sobre las 10:04 UTC, se produjo en la mancha solar conocida como Región 4274 y emitió una enorme cantidad de radiación hacia el espacio que golpeará a la Tierra en las próximas horas.

“Se prevé que un CME llegue e impacte parcialmente en la Tierra alrededor del mediodía del 12 de noviembre, con el potencial de una respuesta geomagnética elevada y dependiendo de la orientación del campo magnético incrustado, existe potencial para los niveles de tormenta severa”, indicó la NOAA.

El organismo agregó que el impacto podría resultar en una degradación significativa de las comunicaciones de radio HF en el lado iluminado de la Tierra por el Sol y afectar las señales de navegación de baja frecuencia.

Además, se está monitoreando una tormenta de radiación solar de nivel S2, también en curso.

o

Se prevé que el evento también produzca auroras boreales en el hemisferio norte, las cuales podrían hacerse visibles en lugares inusuales tan al sur como Alabama y el norte de California.

A todo esto se suma que los últimos días han sido testigos de varias eyecciones de masa coronal (CME, por sus siglas en inglés) provenientes del Sol, cuyos efectos podrían acumularse y afectar a la Tierra en conjunto.

Temas relacionados:

Tormenta solar

Sol

Planeta Tierra

Sistema Solar

Astronomía

Nasa

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Si usted colabora o pertenece a un cartel de la droga, se convierte en un objetivo para EE.UU.": analistas sobre polémica por foto de Petro y Maduro vestidos de presos

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Cuál es el cártel más poderoso del mundo? Así dominan el tráfico de fentanilo en EE. UU.

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

“En Cuba hay más de 700 presos políticos que sobreviven en prisiones que no se diferencian mucho de los campos de concentración de la Alemania nazi”: José Daniel Ferrer

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Nada es improvisado a niveles de la Casa Blanca": analistas sobre polémica por imagen de Petro y Maduro vestidos de presos

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Hay una similitud, pero no va a ser igual": explican funcionamiento de cárcel ecuatoriana, muy parecida a la de Bukele, que fue inaugurada por Noboa

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Si cae el régimen Venezuela, puede caer Cuba o Nicaragua? Esto dicen los expertos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“El partido comunista chileno aún apoya a Maduro”: experta sobre la política en Chile y las próximas elecciones presidenciales

Ver más

Videos

Ver más
Foto: Casa Blanca
Gustavo Petro

"Si usted colabora o pertenece a un cartel de la droga, se convierte en un objetivo para EE.UU.": analistas sobre polémica por foto de Petro y Maduro vestidos de presos

Nicolás Maduro y Gustavo Petro - EFE
Colombia

"El presidente Petro tomó partido por el eje del mal": exministro Diego Molano sobre crisis entre Estados Unidos y Colombia

José Daniel Ferrer, opositor cubano (EFE)
José Daniel Ferrer

“En Cuba hay más de 700 presos políticos que sobreviven en prisiones que no se diferencian mucho de los campos de concentración de la Alemania nazi”: José Daniel Ferrer

Nicolás Maduro - AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

El despliegue busca "crear un ambiente de miedo tanto a Maduro como a toda su camarilla y a Petro”: excoronel sobre operaciones de EE. UU. en aguas internacionales

Líder opositor cubano José Daniel Ferrer | Foto: EFE
José Daniel Ferrer

José Daniel Ferrer lanza advertencia sobre Gustavo Petro y alerta a Colombia sobre el heredero de su proyecto político

Más de Ciencia y Tecnología

Ver más
3l/ATLAS en su paso más cercano al Sol | Foto NASA
Cometa

El cometa interestelar 3I/ATLAS mostró signos de aceleración sin explicación en la gravedad tras acercarse al Sol: una fuerza extra lo empujó

La ESA analizó la trayectoria de 1.039 torbellinos de polvo tipo tornado en la superficie marciana - Foto ESA
Marte

Captan desde el espacio imágenes de furiosos "diablos" marcianos y su análisis arroja resultados inesperados

La Superluna y otros eventos astronómicos de noviembre - Foto: EFE
Astronomía

Desde la superluna más grande del año hasta lluvia de estrellas: estos son los eventos astronómicos más destacados de noviembre

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

CELAC calla sobre presos políticos, pero intercede por dictaduras de Cuba y Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Luis Almagro, premio Sebastián Piñera a la libertad

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Gustavo Petro - AFP
Gobierno de Colombia

Petro dice que pidió a Arabia Saudita "mediar" ante Estados Unidos para detener ataques a narcolanchas en el Caribe y el Pacífico

Louvre - Foto AFP
Museo

El Louvre reabre sus puertas tres días después del robo de joyas

María Corina Machado/ Benjamin Netanyahu - Fotos EFE
María Corina Machado

Oficina del primer ministro de Israel confirma que María Corina Machado llamó a Benjamín Netanyahu para expresarle su apoyo y que él la felicitó por el Nobel de la Paz

Andrés Cepeda/ Feid y Karol G/ Alberto Montenegro de Rawayana - Fotos AFP
Premios Grammy

Colombia y Venezuela tienen gran presencia en la lista de nominados a los Grammy Awards 2026

Un hombre en Kingston, Jamaica, a horas del impacto de Melissa. (AFP)
Huracán Melissa

"Permanezcan resguardados": la dura advertencia que recibió Jamaica a horas de impacto del huracán Melissa, "la tormenta del siglo"

Accidente de avión en Louisville, Kentucky (AFP)
Accidente aéreo

Accidente de un avión de carga en Louisville, Kentucky, ya deja 11 muertos y hay un número indeterminado de desaparecidos

Nicolás Maduro - EFE
Nicolás Maduro

"La situación de presión que tiene Maduro hoy nunca la había vivido": Alejandro Hernández sobre crisis en Venezuela

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre