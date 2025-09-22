"Salía mejor el Nokia": Escándalo con el iPhone 17 tras problema reportado por varios usuarios

Luego de que Apple presentara su nueva línea de iPhone 17 y un modelo ultradelgado llamado Air, varios usuarios que ya adquirieron los nuevos dispositivos empezaron a reportar un problema con el que han tenido que lidiar.

El inconveniente manifestado por varios clientes en redes sociales ha sido incluso puesto a prueba por creadores de contenido que se encargan de comprobar la información que circula en redes sociales.

Tras los reportes, el problema ya tiene incluso un nombre con el que se refieren a una particularidad que le ocurre a la parte física del dispositivo, denominada como 'Scratch Gate'.

Se trata de una serie de rayones que se generan en la parte de atrás de los celulares correspondientes a la línea de iPhone 17, compuesta por el estándar, el Pro y el Pro-Max.

Y es que dentro de las novedades de diseño para la nueva serie de teléfonos se implementó una especie de tapa incorporada que tiene una textura distinta a la otra que rodea la capa exterior de los móviles, donde se concentrarían los rayones que amenazan su parte estética.

Algunos incluso se atrevieron a bromear sobre el incidente comparando al iPhone 17 con la primera serie de celulares de Nokia caracterizada precisamente por su resistencia física: "Salía mejor el Nokia", reaccionó un usuario a uno de los videos que exponen la problemática.

Aunque el gigante tecnológico no se ha referido al respecto, los consumidores han solicitado en redes sociales alguna explicación y servicio extra que les ayude con su inconformidad.

Aparte del problema expuesto con el diseño exterior, varios se mostraron decepcionados por un asunto relacionado con el software, pues esperaban más avances con el sistema de inteligencia artificial (IA).

Si bien todos los dispositivos nuevos incorporan tecnología de IA generativa, Apple no ha hecho ningún anuncio importante sobre la expansión de sus capacidades en esta área más allá de las actualizaciones de las funciones existentes en su sistema 'Apple Intelligence'.

El impulso de la compañía hacia la IA ha tenido dificultades para consolidarse desde el lanzamiento de Apple Intelligence a finales de 2024.

Los usuarios se han mostrado especialmente desalentados con las mejoras de Siri, pues aseguran que sigue siendo "sorprendentemente básico" a pesar de años de promesas.

La potencia de Silicon Valley, entretanto, realizó su evento anual de lanzamiento del iPhone en medio de crecientes desafíos: la Casa Blanca presiona a la compañía para que reduzca su dependencia de la fabricación china, mientras que los inversores se preguntan si Apple está realmente preparada para la era de la IA.

A esto se suman las dificultades derivadas de las elevadas políticas arancelarias del presidente estadounidense Donald Trump. Las acciones de Apple han caído más de un 3% desde que el republicano asumió el cargo en enero pasado.

En ese contexto, se ve amenazada una apuesta tecnológica por un producto que impulse un gran ciclo de compras de iPhone y revierta la tendencia de los clientes a conservar sus dispositivos durante más tiempo antes de renovarlos.

En esa carrera, Apple también presentó los AirPods Pro-3, con cancelación de ruido mejorada y funciones de traducción en tiempo real, así como el Apple Watch Series 11, que incluye conectividad 5G, mayor duración de la batería y funciones de seguimiento de la salud cardíaca, todavía pendiente de aprobación.