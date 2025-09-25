NTN24
Jueves, 25 de septiembre de 2025
Los animales más gigantes de la historia | Foto Canva
Animales

Estos son los cinco animales más gigantes que caminaron sobre la Tierra

septiembre 25, 2025
Por: Laura Talero Rojas
Un biólogo evolutivo explica cuáles fueron las criaturas más enormes que existieron y los factores que impulsaron su tamaño descomunal.

En una columna publicada en la revista Forbes, el biólogo evolutivo estadounidense Scott Travers analizó el fenómeno del gigantismo en la historia de la vida en la Tierra y reveló cuáles fueron los cinco animales más grandes que jamás hayan existido.

Según el especialista, el tamaño extraordinario de algunas especies respondió a presiones ambientales, disponibilidad de alimento y necesidades fisiológicas, mientras que otras mantuvieron proporciones más convencionales.

Travers destaca que el gigantismo permitió a estas criaturas dominar su hábitat o desarrollar estrategias de supervivencia únicas.

Estos son los cinco gigantes de la naturaleza que marcaron la historia:

1. Ballena azul

La actual reina de los océanos es el animal más grande que ha vivido en la Tierra. Puede medir hasta 30 metros de largo y pesar alrededor de 200 toneladas, superando incluso al dinosaurio más colosal conocido.

Su vida en el agua un medio que favorece el soporte de su enorme peso y una dieta basada en diminutos organismos como el krill han hecho posible su tamaño descomunal.

2. Argentinosaurus

Este dinosaurio herbívoro es considerado el animal terrestre más grande que haya existido. Alcanzaba entre 30 y 35 metros de longitud y un peso estimado de 70 a 100 toneladas. Su cuello de gran alcance le permitía acceder a abundante alimento, reduciendo la competencia y dificultando el ataque de depredadores.

3. Patagotitan

Descubierto en la Patagonia argentina, este pariente cercano del Argentinosaurus podría haber llegado a 37 metros de largo y un peso de 60 a 70 toneladas. Sus huesos huecos, pero resistentes, le daban la fortaleza necesaria para sostener su enorme estructura.

4. Megalodón

Este legendario tiburón, considerado el mayor depredador de los océanos, vivió hace entre 23 y 3,6 millones de años. Se estima que medía entre 16 y 18 metros de longitud, con mandíbulas y dientes tan poderosos que podía cazar ballenas y otros animales de gran tamaño.

5. Spinosaurus

Con un tamaño que oscilaba entre 15 y 18 metros de largo y un peso de 7 a 20 toneladas, este dinosaurio semiacuático era uno de los carnívoros más temibles de su época. Su cuerpo contaba con patas en forma de pala y huesos densos, ideales para moverse tanto en tierra como en agua.

Finalmente, Travers resalta que los entornos acuáticos favorecen el gigantismo debido a la flotabilidad, lo que explica por qué las especies marinas como la ballena azul o el Megalodón pudieron alcanzar tamaños tan impresionantes.

