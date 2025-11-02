NTN24
Domingo, 02 de noviembre de 2025
Domingo, 02 de noviembre de 2025
Asteroide

Así será la misión que perseguirá al asteroide Apophis, el llamado “Dios del Caos”

noviembre 2, 2025
Por: Redacción NTN24
Espacio | Foto Canva
Espacio | Foto Canva
Actualmente se desconoce la forma de este asteroide; las observaciones de radar sugieren que es alargado y con dos lóbulos, parecidos a un “cacahuate”.

Apophis es un cuerpo rocoso de aproximadamente 400 metros de diámetro que se acerca a la Tierra a una distancia de 32.000 kilómetros; su paso será tan cercano que quedará dentro de la órbita de nuestros satélites geoestacionarios.

o

La misión llamada Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification and Security - Aphophis Explorer” (OSIRIS-APEX) será la encargada de estudiar al asteroide Apophis, un coloso que tendrá su paso más cercano a la Tierra en 2029.

La nave encargada de viajar es una que previamente ya había protagonizado la misión OSIRIS-Rex, que en su regreso trajo a la Tierra muestras del asteroide Bennu en 2020.

El objetivo principal de la misión será observar y estudiar cómo la gravedad afecta el cuerpo del asteroide durante su paso cercano, una oportunidad única para investigar cómo funciona la defensa planetaria.

Desde su descubrimiento en 2004, los astrónomos pensaron que este podría impactar la Tierra en 2029, 2036 o 2068, convirtiéndolo en un objetivo clave en las observaciones espaciales.

Investigaciones lideradas por la NASA confirman que no existe ningún riesgo de que el asteroide Apofis impacte la Tierra durante los próximos 100 años.

Además, más agencias se han unido a estudiar a Apofis; en Europa, la Agencia Espacial Europea enviará también una nave espacial.

En el 2029 también se observará cómo, en su paso más cercano, Apofis será atraído, retorcido, estirado y comprimido por la gravedad de la Tierra a su paso, de una forma que solo ocurre durante un encuentro muy cercano.

o

La atracción gravitatoria modificará la órbita de Apofis alrededor del Sol, haciéndola ligeramente más grande y aumentando su periodo orbital; la torsión del suceso probablemente alterará su rotación.

Finalmente, la NASA comenta que “realizar estas observaciones y mediciones requerirá un esfuerzo mundial de astrónomos, científicos planetarios e ingenieros espaciales”; asimismo, los “telescopios terrestres registrarán la trayectoria de Apofis y medirán cómo cambia su brillo a medida que gira bajo la luz solar, para determinar con precisión los cambios en su órbita y rotación”, explica la agencia en su artículo.

Temas relacionados:

Asteroide

Nasa

ESA

Galaxia

Espacio

Sistema Solar

Vía Láctea

Sol

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Van a utilizar el factor sorpresa": expertos en seguridad analizan los lugares que serían impactados en eventual ataque de EE. UU. en Venezuela

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"La vía de escape más fácil para que Maduro pueda mantener la vida es entregarse a la justicia internacional": excapitán de navío venezolano

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Insólito operativo en Perú: agente disfrazado de Spider-Man detuvo a miembros de banda dedicada al tráfico de drogas

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Nueva carrera nuclear o jugada estratégica? Esto dicen los expertos sobre declaraciones de Trump que ponen en alerta al mundo

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Maduro bromeó sobre supuesta tenencia de una bomba nuclear en Venezuela: "Ustedes no sabían"

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Cuál es la relación del Cartel de los Soles con grupos armados colombianos?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Es un premio al esfuerzo de los venezolanos”: nuevo análisis del premio Nobel de Paz de María Corina Machado

Ver más

Videos

Ver más
Aviones de combate desplegados por EE. UU. en el Caribe - Foto: AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

"Las coordenadas ya están puestas en los misiles": Antonio De la Cruz sobre versiones de nuevas operaciones en despliegue de EE. UU. en el Caribe

Donald Trump, presidente de Estados Unidos / FOTO: EFE
Intervención en Venezuela

“Trump no va a atacar a Venezuela, sino a los carteles del narcotráfico que operan en el país”: Militar retirado venezolano

Nicolás Maduro - EFE
La Noche

"Van a utilizar el factor sorpresa": expertos en seguridad analizan los lugares que serían impactados en eventual ataque de EE. UU. en Venezuela

Nicolás Maduro y Vladimir Putin (EFE)
Rusia

Rusia reiteró su apoyo al régimen de Maduro y envió amenazante advertencia: "Estamos preparados para responder"

Fusiles de las Fuerzas Armadas venezolanas fueron hallados durante operativo policial en Río de Janeiro - Foto referencia EFE
Brasil

Fusiles de las Fuerzas Armadas venezolanas fueron hallados durante operativo policial en Río de Janeiro

Más de Ciencia y Tecnología

Ver más
Luna - Foto de referencia Canva
Nasa

La Nasa confirma un "gran paso" hacia el aterrizaje de estadounidenses en el polo sur de la Luna con el que espera "superar a China"

Sonda solar | Foto Canva
Energía solar

La NASA detecta un fenómeno magnético nunca antes visto cerca de la Tierra que afectaría el día a día de la humanidad

WISPIT 2b | Foto NASA
Nasa

Por primera vez en la historia la NASA captura una fotografía de un planeta “bebé”

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mito venezolano de la soberanía

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Argentina, Ecuador, Paraguay y Costa Rica dan portazo histórico a dictadura de Cuba

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Pete Hegseth - Foto AFP
Casa Blanca

"Aplastar a los cárteles, detener el veneno y mantener la seguridad de EE.UU."; la nueva estrategia del Departamento de Guerra contra el narcotráfico

Gustavo Petro - EFE
Crisis EE. UU. - Colombia

Petro afirma que el TLC con EE. UU. está "suspendido de facto" y advierte que "hoy se sinceran las relaciones" con el país norteamericano

Néstor Lorenzo dio a conocer las verdaderas razones de las ausencias en la Tricolor - Foto: EFE
Selección Colombia

Néstor Lorenzo dio a conocer las verdaderas razones por las cuales Jhon Córdoba y Jhon Arias no hicieron parte de la convocatoria

CEV - Foto NTN24
canonización

Suspenden la celebración de canonización de JGH y la madre Rendiles en el Estadio Monumental: Cada parroquia hará su evento

El presidente de Estados Unidos Donald Trump-Foto: AFP
Guerra en Gaza

Donald Trump envía un delegado y a su yerno a Egipto para negociar la liberación de rehenes en Gaza

Presidente de México, Claudia Sheinbaum | Foto: EFE
Océano Pacífico

México no logró rescatar al único sobreviviente de último ataque de EE. UU. a presuntas narcolanchas en el Pacífico

Atentado con drones en Ecuador - Canva y EFE
Colombia

Atacan con drones la casa de un alcalde en Colombia: "Un ataque directo contra la institucionalidad democrática"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda