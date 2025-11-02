Así será la misión que perseguirá al asteroide Apophis, el llamado “Dios del Caos”

Apophis es un cuerpo rocoso de aproximadamente 400 metros de diámetro que se acerca a la Tierra a una distancia de 32.000 kilómetros; su paso será tan cercano que quedará dentro de la órbita de nuestros satélites geoestacionarios.

La misión llamada Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification and Security - Aphophis Explorer” (OSIRIS-APEX) será la encargada de estudiar al asteroide Apophis, un coloso que tendrá su paso más cercano a la Tierra en 2029.

La nave encargada de viajar es una que previamente ya había protagonizado la misión OSIRIS-Rex, que en su regreso trajo a la Tierra muestras del asteroide Bennu en 2020.

El objetivo principal de la misión será observar y estudiar cómo la gravedad afecta el cuerpo del asteroide durante su paso cercano, una oportunidad única para investigar cómo funciona la defensa planetaria.

Desde su descubrimiento en 2004, los astrónomos pensaron que este podría impactar la Tierra en 2029, 2036 o 2068, convirtiéndolo en un objetivo clave en las observaciones espaciales.

Investigaciones lideradas por la NASA confirman que no existe ningún riesgo de que el asteroide Apofis impacte la Tierra durante los próximos 100 años.

Además, más agencias se han unido a estudiar a Apofis; en Europa, la Agencia Espacial Europea enviará también una nave espacial.

En el 2029 también se observará cómo, en su paso más cercano, Apofis será atraído, retorcido, estirado y comprimido por la gravedad de la Tierra a su paso, de una forma que solo ocurre durante un encuentro muy cercano.

La atracción gravitatoria modificará la órbita de Apofis alrededor del Sol, haciéndola ligeramente más grande y aumentando su periodo orbital; la torsión del suceso probablemente alterará su rotación.

Finalmente, la NASA comenta que “realizar estas observaciones y mediciones requerirá un esfuerzo mundial de astrónomos, científicos planetarios e ingenieros espaciales”; asimismo, los “telescopios terrestres registrarán la trayectoria de Apofis y medirán cómo cambia su brillo a medida que gira bajo la luz solar, para determinar con precisión los cambios en su órbita y rotación”, explica la agencia en su artículo.