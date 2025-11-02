Por primera vez en la historia la NASA captura una fotografía de un planeta “bebé”

Gracias al Telescopio Magallanes en Chile y el Gran Telescopio Binocilar en Arizona, investigadores de la NASA han descubierto un joven protoplaneta llamado WISPIT 2b, incrustado en un hueco anular en el disco que órbita una estrella joven.

El WISPIT 2b está compuesto por un gigante gaseoso con una masa aproximadamente cinco veces mayor que la de Júpiter, es relativamente joven, ya que solo tiene 5 millones de años en comparación con la tierra y se ubica a 437 años de nuestro planeta.

Su denominación de protoplaneta se debe a que es un objeto astronómico que está acumulando materia y evolucionando hacia un planeta plenamente desarrollado, sus discos protoplanetarios están formados por gas y polvo que rodean a las estrellas jóvenes funcionando como cuna de nuevos planetas.

Aunque este suceso no es nada nuevo, ya que algunos teóricos ya sugerían la existencia de planetas en estos huecos e incluso su posible formación, esta es la primera vez que se observa directamente.

El informe de la NASA detalla que instrumentos fueron útiles en la operación: “tras estas observaciones del sistema, los investigadores examinaron WISPIT 2 y detectaron por primera vez el planeta WISPIT 2b, utilizando el sistema de óptica adaptativa extrema MagAO-X de la Universidad de Arizona, un generador de imágenes de exoplanetas de alto contraste en el telescopio Magellan 2 (Clay) del Observatorio Las Campanas en Chile.”

En la imagen se puede observar el protoplaneta WISPIT 2b como un pequeño punto púrpura a la derecha de un brillante anillo blanco de polvo que rodea la estrella del sistema, también apreciándose un anillo blanco más tenue fuera de WISPIT 2b.

Por su parte, la Agencia espacial resalta que “esta tecnología añade otra dimensión única a este descubrimiento. El instrumento MagAO-X captura imágenes directas, por lo que no solo detectó WISPIT 2b, sino que esencialmente capturó una fotografía del protoplaneta”.

VEA TAMBIÉN El ser vivo hallado en el Pacífico que sorprende a la ciencia: lleva más de 400 años creciendo bajo el mar o

La investigación los llevo a detectar adicionalmente un segundo punto de los otros huecos del anillo oscuro, aún más cerca de la estrella WISPIT 2b, este segundo punto ha sido identificado como otro planeta candidato que probablemente será investigado en futuros estudios del sistema.