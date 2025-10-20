NTN24
Lunes, 20 de octubre de 2025
Fallas

Estas han sido algunas aplicaciones afectadas, incluidas varias de Colombia, por fallo de servidores de gigante estadounidense: ¿Qué se sabe sobre la caída?

octubre 20, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Navegación en celular - Foto de referencia Canva
Sistemas digitales de entidades financieras y plataformas de contenido audiovisual, así como aplicaciones móviles, se han visto perjudicados con el inconveniente tecnológico.

Una falla importante en los servidores de Amazon Web Services (AWS) en Estados Unidos, la primera plataforma en la nube del mundo, afectó el lunes a numerosos servicios, juegos y aplicaciones en línea, como Snapchat, Fortnite o bancos, con un repunte de las perturbaciones por la tarde tras una primera tregua.

Varias entidades financieras a nivel mundial como nacional, en el caso de Colombia algunas como Bancolombia, Nequi, Davivienda, así como el servicio de pago en línea Venmo, la página web de alquiler de alojamientos Airbnb, el foro comunitario Reddit, el de videoconferencia Zoom o los videojuegos Roblox y Brawl Stars, entre otras plataformas, se vieron perjudicadas con el fallo.

Las aplicaciones que forman parte del día a día de millones de personas se colapsaron tras un fallo localizado en un centro de AWS en Virginia, cerca de Washington (Estados Unidos), poco después de las 7:00 a.m. locales, lo que pone de manifiesto la dependencia del mundo respecto a las infraestructuras de los gigantes tecnológicos estadounidenses.

La situación parecía estar a punto de volver a la normalidad a la hora del almuerzo en Europa y en la mañana de Sudamérica, cuando AWS indicó en su sitio web de mantenimiento que "la mayoría de las operaciones del servicio AWS (funcionaban) ahora con normalidad".

Sin embargo, las siguientes actualizaciones de la página web de mantenimiento revelaron nuevas dificultades que afectaron a varios clientes mientras que otros, como el banco británico Lloyds o la start-up de IA Perplexity, anunciaban el restablecimiento de sus servicios.

Según el sitio web Downdetector, donde los internautas pueden informar de problemas de conexión, una reaparición de fallos tras un periodo de calma causó nuevas víctimas en Estados Unidos alrededor de las 3:00 p.m. locales como el juego Battlefield, la aerolínea Delta o la plataforma de streaming Netflix.

AWS, filial de Amazon, es la plataforma de computación en la nube más importante del mundo que proporciona a las empresas centros de datos compartidos, servidores privados o herramientas de inteligencia artificial (IA).

Representa casi un tercio del mercado mundial de este sector, en plena expansión gracias al rápido auge de la IA, por delante de Microsoft Azure y Google Cloud, que se reparten el segundo tercio, según la consultora Synergy Research Group.

En un primer momento, AWS atribuyó la avería a un problema, rápidamente resuelto, del DNS, el sistema de nombres de dominio de los sitios web que permite que las solicitudes informáticas sean dirigidas al destino correcto.

Pero finalmente se trató de un fallo más grave, y AWS anunció en su sitio web que "la causa fundamental es un subsistema interno encargado de supervisar el buen funcionamiento de los distribuidores de carga de la red". En otras palabras, el fallo, aún sin explicar, no solo afecta al sistema de navegación, sino también a la torre de control.

En julio de 2024, otra falla informática, relacionada con la actualización de un software del grupo de ciberseguridad CrowdStrike en Windows, paralizó aeropuertos, hospitales y muchas otras organizaciones, provocando un caos gigantesco en todo el mundo.

Según Microsoft, este fallo de software, y no de infraestructura, afectó a unos 8,5 millones de dispositivos, cuyos usuarios se enfrentaron a "pantallas azules de la muerte" que imposibilitaron el reinicio.

