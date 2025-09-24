NTN24
Miércoles, 24 de septiembre de 2025
Descubrimiento

Descubren en Latinoamérica un fósil de dinosaurio que escondía dentro algo curioso para la ciencia

septiembre 24, 2025
Por: Laura Talero Rojas
Descubrimiento de nuevo fósil | Foto Canva
Durante excavaciones en Argentina, investigadores descubrieron los restos de un gran depredador prehistórico con algo más.

Durante excavaciones en Argentina, investigadores descubrieron los restos de un gran depredador prehistórico que no solo aporta información sobre su especie, sino también sobre su dieta y su comportamiento de caza.

Se trata del Joaquinraptor casali, un megaraptor que habitó la región hace unos 70 millones de años. El equipo de especialistas, encabezado por el paleontólogo Mattew Lamanna del Museo Carnegie de Historia Natural de Pittsburgh y explorador de National Geographic, quedó impactado al encontrar algo inusual dentro del fósil.

El comportamiento fosilizado, si es que realmente se trata de eso, es tan poco frecuente que hay que celebrarlo cuando ocurre”, señaló Lamanna.

En el interior del dinosaurio, los científicos hallaron lo que parece haber sido su última cena: el hueso del brazo de un cocodrilo del Cretácico. Este descubrimiento ofrece una evidencia excepcional de las interacciones depredador-presa de aquella época, algo extremadamente raro en el registro fósil.

Además del cráneo, el equipo de Lamanna recuperó brazos, partes de las piernas, costillas, vértebras y otras piezas petrificadas, lo que convierte a este ejemplar en uno de los megaraptores más completos encontrados hasta ahora.

El animal medía más de 7 metros de largo, pesaba más de una tonelada y poseía largas garras curvas, perfectas para atrapar a sus presas.

Los científicos destacan que este hallazgo no solo permite reconstruir la anatomía del temible depredador, sino que también abre nuevas pistas sobre la vida y la cadena alimenticia del Cretácico tardío.

Este es un aspecto sensacional del descubrimiento”, celebró Lamanna, quien recordó que, tan solo el mes pasado, su equipo había desenterrado un nuevo tipo de cocodrilo de la misma era, según National Geographic.

