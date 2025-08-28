NTN24
Científicos

Descubren en Marruecos dinosaurio con extraña armadura de púas jamás vista en la historia

agosto 28, 2025
Por: Redacción NTN24
Descubren en Marruecos dinosaurio con extraña armadura de púas jamás vista en la historia
Descubren en Marruecos dinosaurio con extraña armadura de púas jamás vista en la historia - Foto AFP
El Spicomellus, que vagaba por la Tierra hace 165 millones de años, es el más antiguo de los anquilosaurios, un grupo de dinosaurios herbívoros conocidos por sus cuerpos similares a los de un tanque.

Un dinosaurio considerado uno de los "más extraños" jamás vistos contaba con un elaborado arsenal de largas espinas óseas y una cola en forma de mazo, según los hallazgos publicados en la revista científica Nature.

El Spicomellus, que vagaba por la Tierra hace 165 millones de años, es el más antiguo de los anquilosaurios, un grupo de dinosaurios herbívoros conocidos por sus cuerpos similares a los de un tanque.

La imagen que los paleontólogos tenían del Spicomellus se basaba en un único hueso costal encontrado en Marruecos en 2019.

Sin embargo, los restos recién descubiertos han ayudado a los científicos a formarse una idea más clara de este insólito dinosaurio.

Los fósiles revelaron que tenía púas óseas fusionadas en todas sus costillas, algo nunca visto antes en ninguna otra especie de vertebrado viva o extinta, según la investigación publicada el miércoles.

o

Richard Butler, profesor de la Universidad de Birmingham y codirector del proyecto, calificó los fósiles de "descubrimiento increíblemente significativo".

"El Spicomellus es uno de los dinosaurios más extraños que hemos descubierto", afirmó.

La profesora Susannah Maidment, del Museo de Historia Natural de Londres, dijo que la armadura evolucionó inicialmente con fines defensivos, pero que probablemente se utilizó más tarde para atraer a parejas y presumir ante los rivales.

"El Spicomellus tenía una gran variedad de placas y púas que se extendían por todo su cuerpo, incluyendo púas de un metro de largo en el cuello, unas enormes púas que sobresalían hacia arriba por encima de las caderas y toda una serie de púas largas en forma de cuchilla, piezas de armadura formadas por dos púas largas y placas a lo largo de los hombros", explicó. "Nunca habíamos visto nada parecido en ningún otro animal", precisó.

Temas relacionados:

Científicos

Marruecos

Descubrimiento

Dinosaurios

Investigación

