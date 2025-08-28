Marte sufrió impactos colosales que dejaron grandes escombros enterrados profundamente bajo la superficie

Nuevas investigaciones a partir de datos del módulo de aterrizaje InSight de la NASA, que terminó su misión en 2022, revelaron que Marte sufrió impactos colosales hace 4.500 millones de años, dejando fragmentos dispersos por el manto del planeta.

La agencia espacial estadounidense informó que estos fragmentos fueron detectados enterrados profundamente bajo la superficie marciana.

Aparentemente, los impactos liberaron energía suficiente para derretir enormes secciones de la corteza y el manto primitivo, creando vastos océanos de magma que incorporaron los escombros de los impactos en el interior del planeta.

Según aseguró la Nasa, el hallazgo se basa en los datos recopilados por InSight, que registró 1.319 "martemotos" antes del fin de su misión. Este módulo, gestionado por el Laboratorio de Propulsión a Chorro en California, desplegó el primer sismómetro en la superficie marciana en 2018.

Los terremotos producen ondas sísmicas que cambian al atravesar distintos tipos de materiales, permitiendo a los científicos estudiar el interior de un cuerpo planetario.

"Nunca habíamos visto el interior de un planeta con tanto detalle y claridad. Lo que vemos es un manto salpicado de fragmentos antiguos. Su supervivencia hasta hoy nos dice que el manto de Marte ha evolucionado muy lentamente durante miles de millones de años", indicó Constantinos Charalambous, uno de los autores principales del estudio, publicado en la revista Science.

La NASA resaltó que la ausencia de placas tectónicas en Marte, a diferencia de la Tierra, ha permitido que estos fragmentos permanezcan en el manto sin ser mezclados por los cambios tectónicos.

Tom Pike, coautor del estudio, precisó que algunas regiones del manto marciano contienen material con una composición diferente al del resto del manto, probablemente debido a estos antiguos impactos.

Este hallazgo no solo proporciona una visión sin precedentes del interior de Marte, sino que también ofrece pistas sobre lo que podría encontrarse bajo la superficie de otros planetas rocosos sin tectónica de placas, como Venus y Mercurio.