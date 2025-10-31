Desde la superluna más grande del año hasta lluvia de estrellas: estos son los eventos astronómicos más destacados de noviembre

👉SÍGUENOS EN GOOGLE Y RECIBE NUESTRAS NOTICIAS

El mes de noviembre ofrece una variedad de eventos astronómicos para los apasionados de la ciencia y el cosmos. Es una oportunidad en la que los apasionados por la astronomía podrán disfrutar de la vista de Mercurio, una superluna, lluvia de estrellas, entre otros espectáculos que nos brindará el cielo nocturno.

Los amantes de la astronomía podrán observar el cielo nocturno y disfrutar de las constelaciones que le adornarán en el penúltimo mes de este 2025.

Estos son los eventos astronómicos que acompañarán el firmamento en noviembre

Los amantes de Mercurio podrán disfrutar de su vista entre el 1 y el 2 de noviembre.

Este será el primer espectáculo del mes, en el cual el planeta Mercurio tendrá una mayor visualización desde la Tierra durante los primeros días.

Es un evento astronómico que podrán disfrutar las regiones cercanas al Ecuador, pues Mercurio se apreciará más alto sobre el horizonte occidental, esto después del ocaso.

Las Táuridas del Sur será visibles el 4 y 5 de noviembre

Este espectáculo se trata de una lluvia de meteoros que iluminará el cielo a mitad de la primera semana de noviembre. En esta oportunidad se espera que este evento cósmico provocado por meteoros de gran luminosidad brille incluso mucho más que el planeta Venus.

Será visible para aquellos que se encuentren en lugares alejados de la iluminación artificial.

El 5 de noviembre, la superluna más grande y brillante se despedirá de este 2025

Será uno de los eventos astronómicos más destacados, ya que la luna llena o castor, como también se le conoce, alcanzará su máximo esplendor durante esta fecha sobre las 13:19 UTC.

Este espectáculo se debe a que la Luna parecerá un 7,9% más grande de lo habitual, con un 16% de luminosidad mayor a la que usualmente vemos.

El 11 y 12 de noviembre será el turno para las Táuridas del Norte

Esta lluvia de meteoros se produce por los escombros que deja en su camino el cometa Encke, lo que genera bolas de fuego o meteoros que en su recorrido avanzan a un promedio de 5 km/h lo cual facilita su observación desde el planeta Tierra.

La lluvia de meteoros Leónidas tendrá lugar el 17 y 18 de noviembre

Previo a días de la Luna Nueva, los amantes de la astronomía se deleitarán con la visibilidad de 10 a 15 meteoros por hora, los cuales iluminarán el cielo nocturno.

El 20 de noviembre la Luna Nueva se impondrá

Los que más podrán disfrutar de este espectáculo son aquellos que se encuentran alejados de la contaminación lumínica, especialmente en zonas rurales.

Urano en oposición durante el 21 de noviembre

El séptimo planeta del sistema solar se podrá ver en esta fecha brillante desde la Tierra durante toda la noche.