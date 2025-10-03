NTN24
Viernes, 03 de octubre de 2025
Viernes, 03 de octubre de 2025
Luna | Foto Canva
Luna | Foto Canva
Nasa

NASA revela tres formas caseras y seguras para observar la Luna en la Noche Internacional de la Luna 2025

octubre 3, 2025
Por: Laura Talero Rojas
El próximo 4 de octubre se celebrará la Noche Internacional de Observación de la Luna. La NASA compartió recomendaciones prácticas para disfrutar de este espectáculo celeste, incluso sin telescopio.

La NASA anunció recomendaciones para observar la Luna durante la Noche Internacional de Observación Lunar, que se celebrará este 4 de octubre en todo el mundo. Sin embargo, la agencia espacial recordó que el satélite natural puede admirarse en cualquier momento con métodos sencillos y seguros.

o

La forma más común de ver los espectros del cielo es a través de binoculares o telescopios, pero no todas las personas cuentan con estos equipos. Por eso, la NASA propone alternativas accesibles que cualquiera puede poner en práctica en casa.

1. Observar con filtros improvisados

Antes de mirar la Luna directamente, la agencia recomienda el uso de gafas de sol polarizadas, que reducen el resplandor y permiten distinguir con más claridad los cráteres y detalles de la superficie lunar.

2. Una tapa de botella como “observatorio”

El astrónomo John Goss, de la Sociedad Astronómica del Valle de Roanoke, explicó un truco casero:

-Toma una tapa de plástico de una botella de refresco.
-Haz un orificio de 1,5 milímetros en el centro.
-Mira la Luna a través del agujero.

Con este método, el brillo se reduce en más del 90%, lo que elimina el resplandor y ofrece una experiencia visual más nítida.

3. Proyección con un “embudo solar”

Otra técnica sugerida es el embudo solar, que consiste en proyectar la luz a través de un ocular (lente) sobre una tela estirada en un embudo. Aunque esta técnica está diseñada originalmente para observar el Sol de manera segura, también puede usarse para proyectar la imagen de la Luna y apreciarla en detalle.

o

La NASA aclara que estos métodos caseros no sustituyen la precisión de los equipos astronómicos, pero sí permiten que más personas disfruten del espectáculo. Además, invita a todos los aficionados a participar en la observación del 4 de octubre, una fecha que busca acercar al público a la exploración y admiración del cielo nocturno.

Temas relacionados:

Nasa

Telescopio

Espacio

Estrella

Galaxia

Universo

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Honoris causa a la dictadura: Maduro se otorga “doctorado” mientras enciende la Navidad desde el Helicoide, símbolo de tortura

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Estados Unidos "se está preparando para algo que podría ocurrir": exagente del FBI sobre despliegue contra carteles de la droga y entrenamientos en el Caribe

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Experto explica las implicaciones del aviso de Trump de un "conflicto armado formal" contra los carteles de droga

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Expertos analizan controversia por anuncio de ICE en el Super Bowl durante presentación de Bad Bunny

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"No solamente pone en riesgo la vida de los empresarios, sino también la seguridad económica del país": presidente del Consejo Gremial Nacional de Colombia sobre declaraciones de Petro contra el sector

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Segundo día de cierre del Gobierno de EE. UU.: el presidente Trump anunció "miles" de despedidos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"A Evo Morales le conviene un triunfo de Rodrigo Paz": Orlando Avendaño sobre elecciones en Bolivia

Ver más

Videos

Ver más
Foto de referencia
Régimen de Maduro

Honoris causa a la dictadura: Maduro se otorga “doctorado” mientras enciende la Navidad desde el Helicoide, símbolo de tortura

Donald Trump, presidente de EE. UU. (AFP)
Gobierno de Estados Unidos

Experto explica las implicaciones del aviso de Trump de un "conflicto armado formal" contra los carteles de droga

Foto X: @USMC
Despliegue militar de Estados Unidos

Estados Unidos "se está preparando para algo que podría ocurrir": exagente del FBI sobre despliegue contra carteles de la droga y entrenamientos en el Caribe

El Helicoide | Foto x:@hcapriles
El Helicoide

"Afuera había risas mientras adentro hay personas que están viviendo un infierno": hija de preso político sobre acto de fuegos artificiales en el Helicoide

Capitolio de Washington DC (AFP)
Gobierno de Estados Unidos

Segundo día de cierre del Gobierno de EE. UU.: el presidente Trump anunció "miles" de despedidos

Más de Ciencia y Tecnología

Ver más
Colisión de agujeros negros | Foto Canva/AFP
Agujero negro

“Sonido” en el espacio y colisión de agujeros negros confirman predicción de Stephen Hawking de 1971

Planeta Tierra desde el espacio - Foto: Canva
Astronomía

Astronauta capta deslumbrante viaje por el espacio orbitando la Tierra desde Europa hasta Asia

Descubrimientos en el universo | Foto Canva
Universo

Los 5 hallazgos más sorprendentes de la NASA y la ESA que revelan misterios del universo

Opinión

Ver más
Arturo McFields Asamblea General de la ONU

Histórica Asamblea de la ONU sin los dictadores de Cuba, Nicaragua y Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mundo es un genocidio

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Foto: Dan Rivera - Anabelle (TikTok: @annabelle_tour)
Muerte

Revelaron la verdadera causa de muerte del cuidador de la muñeca Annabelle

Iglesia se cae en Filipinas / FOTO: Captura de pantalla
Filipinas

Así fue el derrumbe de una iglesia en Filipinas tras el terremoto de magnitud 6,9 que ya deja 72 muertos

María Corina Machado y Diosdado Cabello / FOTO: EFE
María Corina Machado

María Corina Machado responde a las amenazas que le hizo Diosdado Cabello: “está bien equivocado si cree que esto nos detendrá”

Foto: Departamento de Seguridad Nacional (@DHSgov)
Migrantes

"Hay que atraparlos a todos": EE. UU. publica polémico video con temática de Pokémon celebrando operativos contra migrantes

Luis Díaz y Luis Suárez en el Monumental de Maturín - Foto EFE
Eliminatorias Sudamericanas

⁠Con el póker ante La Vinotinto, el colombiano Luis Suárez logró importante marca que comparte con leyendas como Romario y Zico

Vehículos marca Tesla - Foto de referencia: AFP
Tesla

Millonaria demanda contra Tesla de Elon Musk tras la muerte de una adolescente en un accidente vehicular en California

NASA ahora en Netflix | Foto EFE
Nasa

Netflix transmitirá misiones de la NASA en vivo y sin costo extra: así podrá ver el espacio desde su pantalla

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda