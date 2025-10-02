NTN24
Astrónomos detectan misterioso planeta rebelde sin precedentes que devora materia a velocidad récord

octubre 2, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Planeta rebelde 'Cha 1107-7626' - Foto AFP
Planeta rebelde 'Cha 1107-7626' - Foto AFP
El planeta, llamado oficialmente Cha 1107-7626, tiene una masa de cinco a diez veces mayor que Júpiter.

Un misterioso planeta "rebelde" sin precedentes ha sido observado absorbiendo seis mil millones de toneladas de gas y polvo por segundo, una velocidad récord que difumina la línea entre planetas y estrellas, dijo el jueves un equipo astrónomos.

A diferencia de la Tierra y otros planetas de nuestro sistema solar que orbitan alrededor del Sol, los planetas rebeldes flotan libremente por el universo sin estar atados a ninguna estrella.

Los científicos estiman que podría haber billones de planetas rebeldes sólo en nuestra galaxia, pero son difíciles de detectar porque en su mayoría se mueven silenciosamente en "una noche perpetua".

Estos extraños objetos intrigan a los expertos porque "no son ni una estrella ni un planeta propiamente dicho", explicó a la prensa Alexander Scholz, astrónomo de la Universidad de Saint Andrews (Escocia) y coautor de un nuevo estudio.

"Su origen sigue siendo una pregunta abierta: ¿son objetos de menor masa formados como estrellas o planetas gigantes expulsados de sus sistemas natales?", se cuestiona.

El equipo de investigadores responsable del nuevo estudio se sorprendió al observar un asombroso crecimiento acelerado en el planeta remoto situado a unos 620 años luz de la Tierra, en la constelación Camaleón.

El planeta, llamado oficialmente Cha 1107-7626, tiene una masa de cinco a diez veces mayor que Júpiter. Scholz explicó que el objeto "todavía está en su infancia", tiene aproximadamente uno o dos millones de años y crece absorbiendo materia de un disco que lo rodea, un proceso llamado acreción.

Pero lo que los astrónomos vieron que le sucedió a Cha 1107-7626 "desdibuja la línea entre estrellas y planetas", señaló la coautora del estudio, Belinda Damian, en un comunicado.

En agosto de este año, el planeta comenzó repentinamente a devorar materia de su disco a una velocidad récord de seis mil millones de toneladas por segundo: ocho veces más rápido que unos meses antes.

"Este es el episodio de acreción más fuerte jamás registrado para un objeto de masa planetaria", afirmó el investigador principal del estudio, Victor Almendros-Abad, del Observatorio Astronómico de Palermo en Italia.

Al comparar la luz emitida antes y durante esta sesión de alimentación compulsiva, los científicos descubrieron que la actividad magnética desempeñaba un papel importante en el desplazamiento de la materia hacia el objeto, un fenómeno que hasta ahora sólo se había observado en estrellas.

La química del disco también cambió, pues se detectó en este vapor de agua durante el episodio de acreción, pero no antes, lo que también es algo que se ha observado previamente en estrellas, aunque nunca en un planeta en formación.

Otro autor principal del estudio, Ray Jayawardhana, de la Universidad Johns Hopkins de Maryland (Estados Unidos), indicó que el descubrimiento implica "que algunos objetos comparables a los planetas gigantes se forman como lo hacen las estrellas, a partir de nubes de gas y polvo que se contraen acompañadas de sus propios discos y pasan por episodios de crecimiento como las estrellas recién nacidas".

Por extraño que parezca, se espera que Cha 1107-7626 tenga características parecidas a las de los planetas enormes, pues es de tamaño similar.

Expertos consideran que la idea de que un objeto planetario pueda comportarse como una estrella es "asombrosa", pues nos invita a preguntarnos cómo podrían ser los mundos más allá del nuestro en sus etapas iniciales.

Las observaciones, cabe resaltar, fueron realizadas por el Very Large Telescope del Observatorio Europeo Austral en Chile e incluyeron datos del Telescopio Espacial James Webb.

