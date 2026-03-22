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Domingo, 22 de marzo de 2026
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Elon Musk

Elon Musk anunció ambicioso proyecto para la fabricación de chips de inteligencia artificial y robótica

marzo 22, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Elon Musk | Foto AFP
Elon Musk | Foto AFP
El magnate indicó que el proyecto será gestionado de manera conjunta con las firmas de su propiedad, SpaceX y Telsa.

El magnate sudafricano Elon Musk ha anunciado en las últimas horas que tiene en la mira un ambicioso proyecto tecnológico.

El dueño de SpaceX y la red social X ha informado que se lanzará al ambicioso proyecto para fabricar chips de inteligencia artificial, robótica y los centros de datos en el espacio.

La planta, llamada Terafab, estará ubicada cerca de Austin, (en Texas), y tendrá como objetivo fabricar cada año chips con una capacidad de cómputo conjunta de un teravatio, afirmó Musk.

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Un teravatio equivale a un billón de vatios, una cifra que representa prácticamente toda la capacidad de generación de energía de Estados Unidos, según un grupo del sector.

El magnate indicó que el proyecto será gestionado de manera conjunta con las firmas de su propiedad, SpaceX y Telsa.

Sin revelar la inversión inicial, se prevé que se podría situar entre los 20.000 y los 25.000 millones de dólares, según medios locales.

Musk, que no cuenta con experiencia en semiconductores, expresó que Terafab será vital porque la demanda de chips que tienen Tesla y SpaceX, que supera con creces la capacidad de producción actual de los proveedores mundiales.

"Estamos muy agradecidos a nuestra cadena de suministro actual, pero necesitamos los chips, así que vamos a construir Terafab", señaló.

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