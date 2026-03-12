NTN24
Jueves, 12 de marzo de 2026
Fútbol

Puja entre Argentina y España por sede de la Finalissima: los ibéricos piden el Bernabéu mientras la albiceleste el Monumental

marzo 12, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Trofeo Finalissima - Foto AFP
Trofeo Finalissima - Foto AFP
El partido entre Argentina y España está programado para el 27 de marzo en Lusail, Catar.

El encuentro entre Argentina y España por el trofeo de la Finalissima sigue en vilo por cuenta de la situación en Medio Oriente tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra el régimen de Irán.

Catar, que es la sede original, no parece estar en condiciones de albergar el torneo dados los últimos acontecimientos en esa región del mundo. Es por eso que desde ya se busca una sede alterna en la que puedan enfrentarse ambas selecciones campeonas continentales.

Ambas selecciones y sus respectivas federaciones mantienen una puja sobre la sede del torneo. En las últimas horas, medios españoles han señalado que España y UEFA buscan que el encuentro se dispute en el estadio Santiago Bernabéu.

No obstante, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, afirmó este jueves que buscará que la Finalissima entre la selección albiceleste y España se juegue en el estadio Monumental de Buenos Aires.

"Nos vamos a poner a trabajar, porque España quiere que la Finalissima se juegue en España y yo quiero que se juegue en el Monumental", afirmó sobre el estadio de River Plate, Tapia al retirarse de los tribunales, adonde fue citado en una investigación por presunta evasión fiscal.

En paralelo, la AFA informó en su cuenta oficial en la red social X que Tapia se reuniría la noche del jueves con el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, para abordar la organización del encuentro entre los campeones de América y Europa.

El partido entre Argentina y España está programado para el 27 de marzo en Lusail, cerca de Doha, pero su suerte quedó en suspenso debido a los ataques sufridos por Catar desde Irán.

El duelo entre Argentina y España es el último choque por un título oficial de selecciones antes del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, que se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio.

Argentina es el vigente campeón de la Finalissima, ya que derrotó en 2022 a Italia en Wembley.

