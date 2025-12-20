NTN24
Sábado, 20 de diciembre de 2025
Astronomía

Este fin de semana tiene lugar el último fenómeno astronómico del año que podrá ser visto desde países como Colombia y Venezuela

diciembre 20, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Lluvia de meteoros/ Banderas de Colombia y Venezuela - Fotos de referencia Canva
La Tierra atravesará una zona habitada por los restos de un enigmático cometa que, con las condiciones adecuadas, podrían llegar a ser observables por los amantes del cosmos.

El último fenómeno astronómico del año, la lluvia de meteoros Úrsidas, tendrá lugar este fin de semana y podrá ser visto desde varios países, incluyendo a Colombia y Venezuela.

Se trata de un evento del cosmos que ocurre cada año por estas fechas y que se da gracias a los fragmentos del cometa denominado como 8P/Tuttle, descubierto en 1858.

El planeta Tierra atraviesa cerca del fin de año una zona espacial en la que habitan restos desprendidos de dicho cuerpo celeste en sus constantes acercamientos al Sol.

Pese a que la lluvia de meteoros Úrsidas será observable principalmente en territorios del hemisferio norte, como Estados Unidos, Canadá, Europa y Asia, también podrá ser visto desde algunas zonas del hemisferio sur, incluyendo a países como Colombia y Venezuela.

Su punto de origen radiante más alto se dará durante la noche del domingo, en la que, con las condiciones adecuadas, se podrían llegar a ver hasta entre 10 y 15 meteoros por hora.

La lluvia de Úrsidas tendrá su mejor momento exactamente desde las 11:00 p.m. hora ET del domingo 21 de diciembre y podría extenderse hasta los primeros momentos de la madrugada del lunes 22 del mismo mes.

La Tierra llegará en ese momento a una región más densa de partículas del cometa, aumentando temporalmente la cantidad de meteoros que pueden ser vistos por los apasionados de la astronomía.

Recomendaciones para ver la lluvia de meteoros Úrsidas, el último fenómeno astronómico del año:

La lluvia de meteoros Úrsidas es un fenómeno que en ocasiones puede llegar a pasar desapercibido para algunos amantes del cosmos por su baja actividad de meteoros en comparación con otros eventos como la lluvia de meteoros, o de estrellas, Gemínidas.

Sin embargo, la experiencia puede ser más aprovechable si se observa el cielo desde un lugar donde haya la menor contaminación lumínica posible y si el clima (las nubes y gases) favorece el avistamiento.

Aunque no necesariamente se precisa de algún telescopio ni de herramientas profesionales para poder presenciar las Úrsidas, emplear algún instrumento óptico aficionado podría aumentar las probabilidades de ser partícipe del fenómeno.

Descansar los ojos antes de mirar al cielo es también un factor que incrementa la posibilidad de ver la lluvia de meteoros debido a que la vista se acostumbrará a la oscuridad de la noche e identificará de manera más sencilla cualquier destello como el que podrían dejar los restos del enigmático cometa 8P/Tuttle.

