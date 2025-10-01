NTN24
Miércoles, 01 de octubre de 2025
Eventos astronómicos de Octubre | Foto Canva
Estos son los eventos astronómicos más importantes de octubre: Mercurio, Andrómeda y Ceres con gran espectáculo lunar

octubre 1, 2025
Por: Laura Talero Rojas
Octubre iniciará con espectáculos celestes imperdibles: Andrómeda y Ceres en su punto más visible, la conjunción entre la Luna y Saturno y la tradicional “luna de la cosecha”, más brillante y majestuosa que nunca.

El mes de octubre trae consigo una serie de fenómenos astronómicos que prometen maravillar a los observadores del cielo.

Según recopiló National Geographic, la combinación de la mecánica orbital de la Tierra y la Luna hará que durante los primeros días del mes se registren tres eventos imperdibles para los amantes de la astronomía.

El primero se producirá el 2 de octubre, cuando la galaxia Andrómeda alcance su punto más alto en el cielo nocturno. En zonas con cielos oscuros y despejados que podrán apreciarse incluso a simple vista.

Esa misma noche, el planeta enano Ceres, el mayor objeto del cinturón de asteroides, estará en oposición, lo que significa que se ubicará justo enfrente del Sol respecto a la Tierra. Esto permitirá observarlo en todo su esplendor con un brillo excepcional, ideal para telescopios pequeños o binoculares.

Posteriormente, el 5 de octubre tendrá lugar la conjunción de la Luna y Saturno, que aparecerán juntos en el firmamento separados apenas por 3,3 grados.

La Luna, en fase casi llena, enmarcará el encuentro con el planeta de los anillos, alcanzando su máxima altura alrededor de la medianoche. Además, se podrá apreciar el curioso movimiento retrógrado de Saturno, que lo hará desplazarse en dirección opuesta a lo habitual hasta finales de noviembre.

El ciclo de espectáculos seguirá el 6 de octubre con la llegada de la “luna de la cosecha”, la luna llena más cercana al equinoccio de otoño. Este fenómeno se caracteriza por mostrar un satélite un 14% más grande y un 30% más brillante que en otras fases, convirtiéndose en uno de los momentos más esperados por observadores y fotógrafos.

Finalmente, los cielos de octubre abrirán con tres noches llenas de magia y ciencia en el universo, ofreciendo una oportunidad única para conectar con él desde la Tierra.

Ejercicio militar en Caracas, Venezuela - Foto: EFE
Régimen de Maduro

"Estamos entrando en una etapa de mayor oscuridad": Zair Mundaray sobre decreto de conmoción exterior firmado por Maduro en Venezuela

Nicolás Maduro | Foto: AFP
Estados Unidos y Venezuela

"Una posibilidad total": exoficial sobre versión de que Estados Unidos evalúa ataques a narcos dentro de Venezuela

Gustavo Petro/ Francisco Santos - Fotos EFE
Francisco Santos

"Petro no representa los intereses de Colombia": Francisco Santos sobre decisión de Estados Unidos de cancelarle la visa al presidente colombiano

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu - EFE
Acuerdo

Se conocen algunos de los puntos del plan de Estados Unidos para poner fin de la guerra en Gaza; Netanyahu aceptó la propuesta de Trump

Agentes de ICE (AFP)
Estados Unidos

Polémico caso de uso excesivo de fuerza contra migrante ecuatoriana reaviva debate sobre políticas migratorias de Trump

