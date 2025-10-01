Estos son los eventos astronómicos más importantes de octubre: Mercurio, Andrómeda y Ceres con gran espectáculo lunar

El mes de octubre trae consigo una serie de fenómenos astronómicos que prometen maravillar a los observadores del cielo.

Según recopiló National Geographic, la combinación de la mecánica orbital de la Tierra y la Luna hará que durante los primeros días del mes se registren tres eventos imperdibles para los amantes de la astronomía.

El primero se producirá el 2 de octubre, cuando la galaxia Andrómeda alcance su punto más alto en el cielo nocturno. En zonas con cielos oscuros y despejados que podrán apreciarse incluso a simple vista.

Esa misma noche, el planeta enano Ceres, el mayor objeto del cinturón de asteroides, estará en oposición, lo que significa que se ubicará justo enfrente del Sol respecto a la Tierra. Esto permitirá observarlo en todo su esplendor con un brillo excepcional, ideal para telescopios pequeños o binoculares.

Posteriormente, el 5 de octubre tendrá lugar la conjunción de la Luna y Saturno, que aparecerán juntos en el firmamento separados apenas por 3,3 grados.

La Luna, en fase casi llena, enmarcará el encuentro con el planeta de los anillos, alcanzando su máxima altura alrededor de la medianoche. Además, se podrá apreciar el curioso movimiento retrógrado de Saturno, que lo hará desplazarse en dirección opuesta a lo habitual hasta finales de noviembre.

El ciclo de espectáculos seguirá el 6 de octubre con la llegada de la “luna de la cosecha”, la luna llena más cercana al equinoccio de otoño. Este fenómeno se caracteriza por mostrar un satélite un 14% más grande y un 30% más brillante que en otras fases, convirtiéndose en uno de los momentos más esperados por observadores y fotógrafos.

Finalmente, los cielos de octubre abrirán con tres noches llenas de magia y ciencia en el universo, ofreciendo una oportunidad única para conectar con él desde la Tierra.