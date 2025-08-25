Expertos explican el origen de las protuberancias que han sido vistas en ciervos en varias ciudades de Estados Unidos

Un suceso completamente fuera de lo normal está ocurriendo en algunas ciudades de Estados Unidos en las que algunos ciervos han sido vistos con extrañas protuberancias en varias partes de sus cuerpos.

En redes, se han hecho viral varios videos de los ciervos con dichas protuberancias, muy parecidas a las de un tumor.

Las protuberancias, que preocupan a todos en ciudades como Nueva York, Pensilvania y Wisconsin, han sido captadas en diferentes partes del cuerpo del animal como cabeza, cuello y extremidades.

Ante la preocupación los expertos han informado cuáles son las causas de que los ciervos estén adquiriendo este tipo de protuberancias.

Según explicó el Departamento de Pesca y Vida Silvestre de Maine dichas protuberancias en son conocidas como “fibromas cutáneos, fibromas, fibromatosis o verrugas de ciervo”.

VEA TAMBIÉN Científicos logran eliminar el cromosoma causante del síndrome de Down en laboratorio o

Los fibromas del ciervo son verrugas que presentan los ciervos y que son generados usualmente por un virus de papiloma que se da específicamente en esa especie.

“Se manifiestan como crecimientos firmes y verrugosos adheridos a la piel. Varían de tamaño (aunque la mayoría miden apenas unos centímetros de diámetro), suelen ser de color oscuro y carecen de pelo, y a menudo presentan fisuras o bultos”, aseguró el departamento.

Además, de que dichas verrugas pueden estar por toda la vida del animal, pero son más comunes encontrarlas en áreas como: la cara, los ojos y el cuello.

La mayoría de los ciervos infectados presentan solamente una pequeña cantidad de fibromas pequeños, pero el departamento destaca que los casos de fibromas grandes o diseminados por la piel no son raros tampoco.

Departamento de Pesca y Vida Silvestre de Maine afirmó que las verrugas de ciervo son muy comunes y se suelen presentar en los venados cola blanca que hay en Norteamérica.

“Existen otras enfermedades fibromatosas similares en otras especies, como ardillas y conejos”, añade.

¿Existe un tratamiento para los fibromas de ciervo?

Los expertos han explicado que no hay un tratamiento eficaz y de amplia aplicación para los fibromas de ciervo.

“En animales cautivos, es posible extirpar quirúrgicamente grandes crecimientos, pero este no es un tratamiento práctico para animales salvajes”, asegura el departamento.

Sin embargo, los expertos han afirmado que los ciervos que tienen las verrugas deben de permanecer en libertad.

VEA TAMBIÉN Así se vio por primera vez la exposición de los fragmentos de un ancestro humano de más de 3 millones de años en un museo europeo o

Y en casos extremos como cuando el ciervo ya no puede ver o moverse con normalidad, lo más recomendable será la eutanasia.

No obstante, aclaran que no afecta de manera negativa la salud de los animales infectados ni se tiene conocimiento de que sea una causa de mortalidad para ellos.

¿Los fibromas de ciervos pueden propagarse en los seres humanos?

El Departamento de Pesca y Vida Silvestre de Maine aclara que no se sabe con exactitud si el virus que causa los fibromas infecte a los humanos.

“Los fibromas son causados por un virus del papiloma, que es específico de cada especie. Aunque existen enfermedades similares en otras especies, los ciervos no transmiten sus fibromas a las mascotas, el ganado ni a otras especies”, puntualizó.