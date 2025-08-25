Así se vio por primera vez la exposición de los fragmentos de un ancestro humano de más de 3 millones de años en un museo europeo

Los fragmentos óseos de Lucy, célebre antepasada humana de 3,18 millones de años de antigüedad, salieron excepcionalmente de Etiopía y están expuestos desde este lunes por primera vez en Europa, en el Museo Nacional de Praga.

Los restos de esta 'Australopithecus afarensis' fueron descubiertos en Etiopía en 1974. El hallazgo fue, en su momento, el más completo jamás encontrado y revolucionó la comprensión de los antepasados de la humanidad.

Los restos óseos de Lucy se exhiben junto con Selam, el fósil de una niña 'Australopithecus' que vivió unos 100.000 años antes que Lucy y que fue encontrado en el mismo lugar 25 años después.

"Ambos esqueletos se encuentran entre las exhibiciones más preciadas del patrimonio global y se exhiben en un país europeo por primera vez en la historia", dijo el primer ministro checo Petr Fiala durante la inauguración de la exposición.

La ministra etíope de turismo, Selamawit Kassa, destacó que es la primera vez que Lucy y Selam se exhiben juntas fuera del país y que este hecho hace de la exhibición un suceso único en su clase.

Selam nunca ha salido de Etiopía y Lucy, por su parte, se expuso una vez en Estados Unidos, pero ambas nunca habían sido llevadas a otro territorio.

"Etiopía es incomparable por su continuo registro fósil de ancestros humanos que abarca seis millones de años, con 14 especímenes de antepasados, desde 'Australopithecus' hasta 'Homo sapiens', descubiertos" en el país, agregó Kassa.

Los 52 fragmentos de Lucy se exhibirán durante 60 días como parte de la exposición "Orígenes humanos y fósiles".

El descubridor de Lucy, el estadounidense Donald Johanson, y el de Selam, el etíope Zeresenay Alemseged, también asistieron a la inauguración en Praga.

Johanson destacó a África como el lugar en donde "primero nos separamos de los simios africanos, donde nos erguimos por primera vez, donde nuestros cerebros comenzaron a crecer, donde comenzamos por primera vez a hacer arte y herramientas de piedra especializadas, y donde nosotros, los llamados 'Homo sapiens', evolucionamos".

En su estado actual, Lucy está compuesta por restos dentales fosilizados, fragmentos del cráneo, partes de la pelvis y el fémur.

El homínido recibió su nombre por la canción de los Beatles "Lucy in the Sky with Diamonds", que el equipo que la encontró escuchó para celebrar el descubrimiento.

De acuerdo con los científicos, Lucy era bípeda —caminaba con sus dos piernas— y se cree que murió entre los 11 y los 13 años, considerada una edad adulta para esta especie.

Durante mucho tiempo fue considerada la antepasada de los humanos más antigua encontrada, pero fue destronada en 1994 tras el descubrimiento, también en Etiopía, de Ardi, una hembra 'Ardipithecus ramidus' que vivió hace 4,5 millones de años.

En 2001, Toumai —un cráneo datado en seis o siete millones de años— fue encontrado en Chad, lo que sugiere que la familia humana podría remontarse mucho más atrás de lo que se pensaba.

En un estudio de 2016, los investigadores afirmaron que Lucy tenía unos brazos fuertes, lo que sugiere que solía trepar a los árboles y que se refugiaba en las ramas por la noche.

También tenía unas piernas relativamente débiles que no utilizaba para trepar y que eran ineficaces para caminar, según concluyó el estudio.

Un análisis de una fractura en uno de los huesos de Lucy realizado ese mismo año sugirió que probablemente murió tras caer de un árbol.