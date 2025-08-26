Habla por primera vez la persona que recibió implante de chip cerebral por parte de la empresa Neuralink

Noland Arbaugh es un hombre estadounidense de 31 años, oriundo de Yuma, Arizona, que en el año 2016 sufrió un accidente cuando desempeñaba actividades de natación, hecho que le cambió la vida por completo, pues esto le causó una lesión medular que lo dejó con una parálisis de los hombros hacia abajo, pero quien, gracias a la tecnología, pudo darle otro sentido a su existencia.

En febrero de 2024, Arbaugh se convirtió en la primera persona a la que se le implementó un chip cerebral por parte de la empresa Neuralink, de Elon Musk, dispositivo que le ha permitido mejorar su condición de vida y convertirse nuevamente en una persona autónoma.

El procedimiento que tuvo una duración de dos horas, fue realizado por el Instituto Neurológico de Barrow, de Phoenix, por medio del cual un robot implantó diminutos hilos con más de 1000 electrodos en su corteza motora, lo cual, mediante comandos digitales, le permite tener el control de una computadora con su mente. Todo esto es gracias a la interfaz cerebro-computadora (BIC), la cual se encarga de registrar y procesar la actividad neuronal, sin la necesidad de realizar algún movimiento físico.

Sin duda alguna, el desarrollo de la tecnología le ha devuelto las ganas de vivir y le ha dado una segunda oportunidad a Noland Arbaugh a pesar de permanecer parapléjico, pues le ha permitido desarrollar actividades que anteriormente eran imposibles después del accidente, como tener el control de su TV, jugar videojuegos, entre otras.

Tras 18 meses de la implementación del chip cerebral, Arbaugh habló con Fortine sobre su adaptabilidad y de cómo este dispositivo le ha permitido recuperar la autonomía que había perdido debido al accidente.

"Siento que tengo potencial de nuevo. Supongo que siempre lo he tenido, pero ahora estoy encontrando la manera de desarrollarlo de maneras significativas. Es muy diferente", señaló.

A pesar del riesgo que el ensayo clínico significaba en su momento, fue una gran apuesta, y mencionó que, incluso, si las cosas no hubieran salido como hasta hoy, lo habría hecho feliz participar en este ensayo clínico. "Decidí que, incluso si no funcionaba, incluso si algo salía terriblemente mal, sabía que ayudaría a alguien en el futuro".

“Sabía que, independiente de lo que sucediera, aprendería algo que permitiría el avance de esta tecnología”, añadió.

Asimismo, destacó el aporte de esta invención tecnológica que le permitió retomar la autonomía de sus actividades, pues antes le costaba hasta descansar; ahora se puede mantener activo, leyendo, trabajando e incluso estudiando, gracias a los avances tecnológicos.

“Técnicamente, soy un cíborg porque he sido mejorado por una máquina, pero aún me veo como un tipo normal”, señaló acerca del chip que le fue implementado por parte de Neuralink.

De igual manera, destacó que “Este ha sido uno de los mayores avances tecnológicos que hemos tenido en mucho tiempo, y es un punto de partida para que siga creciendo".

Tras este gran avance, la empresa Neualink fundada por Elon Musk, ha permitido el desarrollo de nuevas tecnologías capaces de permitir una interconexión entre la interfaz del cerebro y una computadora, convirtiéndose en una alternativa para la humanidad.