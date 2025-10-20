NTN24
Lunes, 20 de octubre de 2025
Eclipse de Sol

Documentan efecto en la Tierra de los eclipses totales de Sol: "La luz es una de las fuerzas más poderosas"

octubre 20, 2025
Por: Agencia Reuters
Imagen de la sombra de la Luna sobre la Tierra durante el eclipse de Sol del 8 de abril de 2024 - Foto NASA
Imagen de la sombra de la Luna sobre la Tierra durante el eclipse de Sol del 8 de abril de 2024 - Foto NASA
Mientras multitudes contemplan uno de los fenómenos astronómicos más impactantes que existen, la caída de luz generada por el eclipse tiene efectos en organismos vivos.

El 8 de abril de 2024, un eclipse solar total atravesó una amplia franja de Norteamérica, extendiéndose 4.000 km desde la costa del Pacífico mexicano, pasando por Texas y otros 14 estados de EE. UU. hasta Canadá. El período de totalidad, cuando la luna cubrió la cara del sol, duró unos cuatro minutos, dependiendo de la ubicación.

Mientras multitudes de personas contemplaban el espectáculo celestial, los científicos estudiaban los efectos del eclipse en las aves, cuyos ritmos diarios y estacionales están fuertemente influenciados por la luz solar.

o

Documentaron cambios en el comportamiento vocal en la mayoría de las especies estudiadas, aunque no en todas, siendo las aves que naturalmente emiten un estallido de cantos y llamadas al amanecer las más afectadas.

Cuando la luz solar comenzó a regresar después de la totalidad, algunas especies produjeron su habitual "coro del amanecer", como saludando al nuevo día. Algunas especies guardaron silencio, mientras que otras no cambiaron su comportamiento en comparación con un día normal.

"La luz es una de las fuerzas más poderosas que moldean el comportamiento de las aves, e incluso una 'noche' de cuatro minutos fue suficiente para que muchas especies actuaran como si fuera de nuevo de mañana. Esto nos dice cuán sensibles son algunas aves a los cambios en la luz", dijo Liz Aguilar, estudiante de doctorado en evolución, ecología y comportamiento en la Universidad de Indiana y autora principal del estudio publicado recientemente en la revista Science.

Basándonos en investigaciones previas, la mayoría de las cuales se recopilaron en el laboratorio, sabemos que los cambios en la luz son las señales más importantes que utilizan los organismos vivos para sincronizar sus ritmos diarios. A medida que el día se transforma en noche y viceversa, los niveles hormonales y la expresión génica en el cuerpo cambian, lo que provoca diferencias en el comportamiento", afirmó Dustin Reichard, coautor del estudio y profesor de biología de la Universidad Wesleyana de Ohio.

Si bien existía evidencia anecdótica sobre el comportamiento de las aves durante un eclipse y algunas investigaciones con ciertas especies, este estudio ofreció la perspectiva más completa hasta la fecha sobre el tema, con hallazgos provenientes de dos conjuntos de datos.

Catorce unidades de grabación ubicadas alrededor de Bloomington, Indiana, capturaron más de 100.000 vocalizaciones de aves que se analizaron mediante herramientas de aprendizaje automático para discernir las especies individuales que emitían los cantos y llamadas.

Además, casi 1.700 personas en toda Norteamérica enviaron más de 11.000 observaciones del comportamiento de las aves durante el eclipse a través de una aplicación creada por los investigadores, llamada SolarBird, que permitía a cualquier persona con un teléfono inteligente aportar datos.

Se documentaron un total de 52 especies en los alrededores de Bloomington, 29 de las cuales mostraron cambios significativos en su comportamiento vocal durante el eclipse, en comparación con una tarde normal de abril.

o

Las distintas especies de aves reciben el amanecer de maneras muy distintas. Algunas emiten coros al amanecer fuertes y elaborados, mientras que otras son mucho más silenciosas. Descubrimos que las especies conocidas por sus coros al amanecer más intensos también fueron las que reaccionaron con mayor probabilidad al eclipse, explicó Aguilar.

Diversas especies se comportaron de maneras diferentes. Por ejemplo, los petirrojos americanos, conocidos por cantar muy temprano en la mañana, mientras aún está oscuro, experimentaron uno de los mayores aumentos de vocalizaciones durante y justo después de la totalidad, seis veces más que en una tarde sin eclipse.

Los búhos listados vocalizaron cuatro veces más que en una tarde sin eclipse justo después del final de la totalidad, cuando los niveles de luz se asemejaban a los periodos del amanecer o el anochecer, cuando su actividad normalmente aumenta.

Los cucaracheros de Carolina, también conocidos por ser particularmente vocales, incluso al amanecer, no se vieron afectados en absoluto por el eclipse.

"De hecho, tiene sentido que no todas las especies reaccionaran de la misma manera. Las aves difieren en su sensibilidad a los cambios de luz. Habría sido más sorprendente si todas las especies respondieran de forma idéntica. Cada especie tiene sus propios patrones de actividad, necesidades energéticas y capacidades sensoriales, por lo que interpretan los cambios ambientales de forma diferente", dijo Aguilar.

"Buscamos patrones entre especies estrechamente relacionadas y también comparamos aves migratorias con aves residentes, pero no encontramos diferencias consistentes", dijo Aguilar.

"Esto nos indica que aún queda mucho por aprender sobre qué hace que ciertas especies sean más o menos sensibles a los cambios repentinos de luz, lo cual será una dirección importante para futuras investigaciones", agregó.

Temas relacionados:

Eclipse de Sol

Nasa

Sistema Solar

Planeta Tierra

Sol

Universo

Espacio

