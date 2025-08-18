La danza de Júpiter y Venus con la Luna creciente será el gran espectáculo astronómico de esta noche

La NASA invita a ver la noche de este martes 19 de agosto la danza de dos planetas con la Luna creciente.

De acuerdo con la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA), el 19 y 20 de agosto se podrá observar la Luna con Júpiter y Venus.

“Una delgada media luna lunar se une a Júpiter y Venus, todavía relativamente cerca en el cielo después de su conjunción”, reporta la instancia.

“Aparecerán en el este horas antes del amanecer”, añade la agencia del Gobierno de los Estados Unidos encargada de la investigación espacial y aeronáutica.

La "danza de los planetas" se refiere a la alineación o conjunción de varios planetas en el cielo nocturno, desde la perspectiva de la Tierra.

Expertos afirman que eso “no implica que los planetas estén físicamente en línea recta, sino que parecen ordenarse en una secuencia visible en el cielo debido a sus movimientos orbitales”.

Este fenómeno, también llamado “desfile planetario”, es un evento astronómico que puede ser observado a simple vista o con la ayuda de telescopios, y es una oportunidad para apreciar la belleza del cosmos y aprender sobre los movimientos de los cuerpos celestes.

Explicación detallada:

Los planetas orbitan alrededor del Sol a diferentes velocidades y distancias, lo que causa que se muevan en relación uno con otro en el cielo nocturno.

En ocasiones, sus trayectorias se superponen desde nuestra perspectiva, creando una alineación o conjunción.

Dependiendo de la época, se pueden observar diferentes planetas en alineación. Entre ellos: Venus, Marte, Júpiter y Saturno.

Para disfrutar de la danza de los planetas, se recomienda buscar un lugar con poca contaminación lumínica y utilizar aplicaciones o sitios web de astronomía para localizar los planetas con mayor precisión.