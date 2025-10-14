La NASA detecta agua en el vacío del espacio: el cometa 3I/ATLAS cambia lo que se sabía sobre los cometas

El cometa 3I/ATLAS, que viaja por el espacio interestelar, está expulsando agua a una distancia donde las temperaturas son demasiado bajas para que eso ocurra.

El hallazgo fue publicado en The Astrophysical Journal Letters por investigadores de la Universidad de Auburn, quienes utilizaron el observatorio Neil Gehrels Swift de la NASA para detectar una firma química nunca antes observada a esa escala.

Los científicos identificaron emisiones de hidroxilo (OH), un compuesto que actúa como huella ultravioleta del agua, confirmando que el cometa está liberando vapor en regiones del espacio donde se creía imposible. “Cuando encontramos agua, o incluso su débil eco ultravioleta en un cometa, es como leer una nota de otro sistema planetario”, explicó Dennis Bodewits, físico de la Universidad de Auburn.

El observatorio Swift permitió detectar que el 3I/ATLAS liberaba agua incluso a más de tres veces la distancia que separa la Tierra del Sol, expulsando alrededor de 40 kilogramos por segundo, una cantidad comparable al flujo de una boca de incendio a máxima presión.

Este hallazgo es particularmente sorprendente porque las temperaturas en esa región del sistema solar no son lo suficientemente altas como para provocar la sublimación del hielo, el proceso habitual por el que los cometas pierden agua.

Los astrónomos sugieren que el cometa contiene fragmentos de hielo incrustados que se desprenden del núcleo y se vaporizan con la luz solar, generando una nube gaseosa que lo rodea. “Todos los cometas hasta la fecha han revelado alguna sorpresa… pero ATLAS emite agua a una distancia inesperada”, señaló Zexi Xing, coautor del estudio.

Este fenómeno podría ofrecer pistas sobre cómo se transporta el agua y por extensión, los ingredientes de la vida a través del espacio. “El hallazgo nos permite estudiar fenómenos solares sin necesidad de enviar sondas hasta la corona del Sol, mejorando nuestras predicciones sobre el clima espacial”, concluyó Nicky Fox, administradora asociada de la NASA.