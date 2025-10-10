La NASA detecta un fenómeno magnético nunca antes visto cerca de la Tierra que afectaría el día a día de la humanidad

La NASA anunció el descubrimiento de una estructura magnética inédita cerca de la Tierra, detectada por la sonda solar Parker, una de las misiones más avanzadas de la agencia para estudiar la actividad del Sol y su impacto en el entorno espacial.

“El hallazgo nos permite estudiar fenómenos solares sin necesidad de enviar sondas directamente a la corona solar, mejorando nuestras predicciones del clima espacial”, explicó Nicky Fox, administradora asociada de la Dirección de Misiones Científicas de la NASA.

Durante las observaciones, los científicos detectaron múltiples curvas en forma de zigzag en las líneas del campo magnético. Estas líneas, al orientarse en direcciones opuestas, se rompen y reconectan generando un patrón inusual que llamó la atención del equipo de investigación.

El estudio, publicado en la revista Journal of Geophysical Research: Space Physics, indica que este fenómeno también ocurre en el entorno cercano a la Tierra.

Según los datos, la curva se formó cuando las líneas del campo magnético transportadas por el viento solar se reconectaron con el campo magnético terrestre.

Los expertos advierten que estas curvas de reversa podrían influir en las corrientes eléctricas del planeta, afectando potencialmente redes de energía, sistemas de comunicación y navegación.

Finalmente, Fox destacó la relevancia de esta misión: “La sonda solar Parker nos ha transportado una vez más a la atmósfera dinámica de nuestra estrella más cercana, revelando cómo los fenómenos del Sol interactúan con la Tierra”, concluyó.