La Nasa confirma un "gran paso" hacia el aterrizaje de estadounidenses en el polo sur de la Luna con el que espera "superar a China"

La Nasa confirmó en la noche del lunes un "gran paso hacia el aterrizaje de estadounidenses en el polo sur de la Luna", en medio de incertidumbres por el retraso en una carrera espacial contra China anunciada con anterioridad por el presidente Donald Trump.

Las preocupaciones de expertos habían crecido en los últimos días al temer que Elon Musk hubiera prometido demasiado sobre la capacidad de su compañía, SpaceX, para hacer realidad los proyectos de ir a la Luna y a Marte en los próximos años.

Sin embargo, el anuncio de un alto funcionario de la agencia espacial estadounidense le da paso a un nuevo rumbo frente a la meta planteada por el mandatario republicano y su anhelo por volver a la Luna, antes de que China el viaje espacial primero.

El mensaje en cuestión se realizó tras el éxito en el lanzamiento el lunes de SpaceX, la empresa de Musk, de su undécimo cohete Starship desde Texas, que amerizó en el océano Índico, en el último vuelo antes de que la compañía comience a realizar lanzamientos de prueba de una nueva versión del cohete gigante equipado con más prestaciones para misiones a la Luna y Marte.

"Otro gran paso hacia el aterrizaje de estadounidenses en el polo sur de la Luna. El progreso de SpaceX demostrado con la prueba Starship de hoy es fundamental para nuestras misiones Artemis", escribió El administrador en funciones de la NASA, Sean Duffy en su cuenta de X.

Duffy aseguró que este nuevo logro se alcanzaba mientras Estados Unidos se preparaba para Artemis II. "Cada vuelo fortalece nuestro progreso en Artemis III y nos ayuda a superar a China en su camino a la Luna", agregó.

Starship, que incluye la etapa superior Starship apilada sobre su propulsor Super Heavy, despegó a las 6:25 p.m. locales desde las instalaciones Starbase de SpaceX.

Tras enviar la etapa Starship al espacio, Super Heavy regresó para un aterrizaje suave en el Golfo de México 7 minutos después del despegue, probando una configuración del motor de aterrizaje antes de autodestruirse.

Su última misión, en agosto, puso fin a una racha de fallos en las pruebas a principios de año. El vuelo del lunes fue similar al anterior, desplegando de nuevo un lote de satélites Starlink simulados y volviendo a encender brevemente sus motores en el espacio para probar nuevas losetas de escudo térmico durante su ardiente regreso del espacio antes de amerizar al oeste de Australia.

SpaceX, en futuras pruebas, espera lanzar un prototipo más avanzado de Starship adaptado con mejoras esenciales para misiones de larga duración en el espacio, dijo la compañía el lunes.

Eso incluye adaptadores de acoplamiento y otros cambios de hardware clave para el reabastecimiento orbital, un complejo proceso que implica que dos Starships se acoplen en órbita para transferir cientos de toneladas de propelente para un alto enfriamiento.

El prototipo actualizado "es realmente el vehículo que podría llevar a los humanos a la Luna y a Marte", sostuvo la presidente de SpaceX, Gwynne Shotwell, en una conferencia celebrada en París el mes pasado. "Así que ese es realmente al que queremos llegar".

Shotwell indicó que esperaba que esa iteración de Starship volara a finales de año o principios del próximo. Musk, por su parte, ha asegurado que espera que el año que viene se produzca una misión de reabastecimiento con dos Starships, un objetivo que la NASA en 2024 esperaba que ocurriera este año.

El reabastecimiento de combustible es uno de los muchos objetivos de prueba pendientes necesarios antes de que el cohete lleve humanos a la superficie lunar, lo que está previsto para 2027.