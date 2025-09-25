La NASA recibió una misteriosa señal que viene de 350 millones de kilómetros: ¿Qué significa?

La NASA confirmó la recepción de una misteriosa señal láser a 350 millones de kilómetros de distancia, un logro que podría cambiar para siempre las comunicaciones en el espacio profundo.

El anuncio se dio tras un reciente comunicado en el que la agencia espacial destacó el éxito del proyecto de Comunicaciones Ópticas del Espacio Profundo (DSOC, por sus siglas en inglés), capaz de detectar diminutos destellos de luz en todo el sistema solar.

El avance forma parte de la misión Psyche, lanzada en 2023 para estudiar el asteroide metálico 16 Psyche. Durante su recorrido, la nave completó su 65.ª y última pasada y logró devolver una señal láser que fue recibida en la Tierra desde una distancia superior a la que separa nuestro planeta de Marte, que en promedio es de 220 millones de kilómetros.

“El sistema está poniendo a Estados Unidos en camino hacia Marte, y el avance de las tecnologías de comunicación láser nos acerca un paso más a la transmisión de video en alta definición”, afirmó Sean Duffy, administrador interino de la NASA.

Para lograrlo, la instalación de Table Mountain del JPL disparó una baliza láser de 3 kilovatios hacia la nave, permitiendo que Psyche fijara con precisión su orientación hacia la Tierra.

A pesar de la enorme distancia y de que tanto la nave como nuestro planeta se desplazan a altísimas velocidades, la señal pudo viajar en cuestión de minutos y ser devuelta con éxito.

Este experimento representa un hito tecnológico sin precedentes, ya que confirma que los datos codificados en láser pueden transmitirse, recibirse y decodificarse de manera viable a distancias nunca antes alcanzadas.

“La tecnología facilita el descubrimiento, y estamos comprometidos a probar las capacidades necesarias para posibilitar la era dorada de la exploración espacial”, concluyó la NASA en su artículo.