Astronautas de la NASA y SpaceX regresarán a la Tierra antes de lo planeado por misterioso problema médico en la Estación Espacial Internacional

Los miembros de la tripulación de la NASA y SpaceX en la Estación Espacial Internacional (EEI) regresarán a la Tierra en cuestión de días después de que un astronauta sufriera un misterioso problema de salud, anunció el jueves la agencia espacial estadounidense sobre la primera evacuación médica de este tipo en la historia del laboratorio orbital.

El director médico de la NASA, James Polk, afirmó que el "riesgo persistente" y la "pregunta continua sobre el diagnóstico" llevaron a la decisión de regresar anticipadamente.

Aunque los funcionarios insistieron en que no se trataba de una evacuación de emergencia, tampoco proporcionaron detalles del incidente médico, lo que convierte la situación, por el momento, en un enigma espacial.

Asimismo, se precisó que el tripulante, quien tampoco fue identificado, se encuentra estable, y dejaron claro que no se debió a ninguna lesión a bordo ni a las operaciones de la EEI.

Los cuatro astronautas de la tripulación 11 de la NASA-SpaceX (los miembros estadounidenses Mike Fincke y Zena Cardman junto con el japonés Kimiya Yui y el ruso Oleg Platonov) regresarían en los próximos días a uno de los sitios de amerizaje de rutina.

Amit Kshatriya, administrador asociado de la NASA, dijo que era la "primera vez que hacíamos una evacuación médica controlada desde el vehículo. Por eso es inusual".

Kshatriya también detalló que la tripulación utilizó su "entrenamiento de incorporación" para "manejar situaciones médicas inesperadas".

"Ayer fue un ejemplo clásico de ese entrenamiento en acción. Una vez estabilizada la situación en la estación, tras deliberaciones minuciosas, tomamos la decisión de regresar a la Tripulación 11 garantizando al mismo tiempo un impacto operativo mínimo en el trabajo a bordo", indicó.

Los cuatro astronautas que regresarán llevan en misión desde el 1 de agosto. Estos viajes suelen durar aproximadamente seis meses y la tripulación ya tenía previsto regresar en las próximas semanas.

Los funcionarios indicaron que era posible que la próxima misión estadounidense partiera a la EEI antes de lo programado, pero no dieron detalles.

Chris Williams, quien fue lanzado en una misión rusa a la estación, permanecerá a bordo para mantener la presencia estadounidense. También están allí los rusos Sergey Kud-Sverchkov y Sergei Mikaev.

La NASA, cabe resaltar, ya había informado previamente que pospondría una caminata espacial planeada para el jueves debido a la novedad médica.

Los astronautas Fincke y Cardman debían realizar una caminata espacial de aproximadamente 6,5 horas para llevar a cabo trabajos de actualización de energía.

La EEI, habitada continuamente desde el año 2000, funciona como un banco de pruebas para investigaciones que apoyan una exploración espacial más profunda, incluidas eventuales misiones a Marte.

Está previsto que la EEI sea desmantelada después de 2030 y su órbita se reducirá gradualmente hasta fragmentarse en la atmósfera sobre una zona remota del océano Pacífico llamada Punto Nemo, un cementerio de naves espaciales.