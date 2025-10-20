Golpe de la NASA a Elon Musk y su empresa SpaceX: dice que están "rezagados" en carrera por llegar a la Luna y tendrán que competir con otras empresas

La NASA está buscando ofertas para su misión a la Luna que compitan contra SpaceX, la empresa de Elon Musk que, según dijo el jefe de la agencia espacial estadounidense el lunes, está "rezagada".

"Vamos a tener una carrera espacial (con) empresas estadounidenses compitiendo para ver quién puede realmente llevarnos de vuelta a la Luna primero", declaró el titular de la NASA, Sean Duffy, en Fox News.

"Estoy en el proceso de abrir ese contrato. Creo que veremos a empresas como Blue involucrarse, y tal vez otras", añadió.

Blue Origin, fundada por Jeff Bezos, también creador de Amazon, es el rival de SpaceX, empresa que actualmente tiene el contrato para la quinta misión planeada del programa multibillonario Artemis.

"Me encanta SpaceX. Es una empresa increíble. El problema es que están rezagados. Han retrasado sus cronogramas y estamos en una carrera contra China", dijo Duffy, quien también es el secretario de transporte de Estados Unidos.

"El presidente (Donald Trump) y yo queremos llegar a la Luna" antes de que termine el mandato en 2029, sostuvo.

El programa Artemis de la agencia espacial estadounidense espera devolver a los humanos a la Luna mientras China avanza con un esfuerzo rival que apunta a 2030 como fecha límite para su primera misión tripulada al satélite de la Tierra.

Duffy dijo más tarde en X que Estados Unidos está "en una carrera contra China, así que necesitamos que las mejores empresas operen a una velocidad que nos lleve a la Luna primero".

Trump, quien anunció el programa Artemis durante su primer gobierno (2017-2021), quiere que la agencia espacial estadounidense regrese a la Luna lo antes posible y que también viaje a Marte.