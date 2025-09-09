Nuevo iPhone 17 y todos los productos que acaba de presentar Apple: estas son las especificaciones

El gigante tecnológico estadounidense Apple presentó sus nuevos productos este martes 9 de septiembre, incluido su nuevo teléfono inteligente iPhone en su versión número 17. La compañía norteamericana llevó a cabo su evento más importante del año mediante streaming desde su sede en Cupertino, California, Estados Unidos.

La empresa tecnológica presentó un abanico de nuevos productos, entre ellos el Apple Watch Ultra 3, el Apple Watch SE 3, el Apple Watch Serie 11, los AirPods Pro 3, el iPhone 17, el iPhone 17 Pro y su nueva versión de teléfono inteligente iPhone Air.

VEA TAMBIÉN Elon Musk acusa a Apple de infringir las normas antimonopolio: anunció que emprenderá acciones legales o

No obstante, la mayoría de las miradas se las roba el iPhone 17 que llega con precios desde los $799 dólares y con nuevos colores como lavanda, salvia y azul niebla, así como las presentaciones tradicionales en blanco y negro.

Según Apple, esta nueva versión de su teléfono inteligente viene diseñado con bordes contorneados, bordes más delgados y materiales duraderos como Ceramic Shield 2 en la parte frontal.

En cuanto al sistema de cámaras, las dos traseras son de 48 MP. Mientras que la frontal es de 18 MP. Graba vídeo en 4K 120 fps Dolby Vision.

“El iPhone 17 cuenta con una cámara principal Fusion de 48 MP con un teleobjetivo de calidad óptica 2x y una cámara ultra gran angular Fusion de 48 MP con una resolución 4 veces superior a la de la cámara ultra gran angular del iPhone 16”, detalló Apple.

Otro detalle importante es el chip A19 que potencia varias funciones, incluyendo las relacionadas con Apple Intelligence, como Live Translation y Image Playground, y ProMotion para jugar a juegos AAA avanzados.

Respecto al aspecto físico, el iPhone 17 conserva aspectos de su antecesor como la isla dinámica, control de la cámara y botón de acción.

Por su su parte, el iPhone 17 Pro y el iPhone 17 Pro Max llegan desde $1099 dólares, con un nuevo diseño de una carcasa unibody de aluminio forjado en caliente. Los modelos vienen en colores Naranja cósmico, Deep Blue y Silver.

VEA TAMBIÉN ⁠Apple Intelligence en español llega a Colombia: estos son sus beneficios y modelos en los que funciona o

En el sistema de cámaras, las tres traseras del iPhone 17 Pro son de 48MP y la frontal de 18 MP. Además, incluye el teleobjetivo más largo “jamás creado para el iPhone”, con una distancia focal equivalente a 200 mm.

Viene con Chip A19 Pro que es ideal para juegos avanzados y las tareas más exigentes.

La novedad de Apple es el iPhone Air, su teléfono inteligente más delgado hasta la fecha que se podrá conseguir desde los $999 dólares.

“El nuevo iPhone Air es tan increíblemente delgado y ligero que casi desaparece en la mano. Con 5,6 mm y un peso de tan solo 165 gramos, es el iPhone más delgado de la historia, incluso con una gran pantalla inmersiva de 6,5 pulgadas y la potencia del chip A19 Pro. Es una paradoja que hay que sostener para creer”, detalló la compañía.

El nuevo diseño viene en los colores Azul cielo, Light gold, Cloud white y Space black. Su marco es de titanio grado 5 y pantalla Super Retina XDR de 6,5 pulgadas.

VEA TAMBIÉN Este sería el precio en Colombia del iPhone 16e, la versión económica del último teléfono inteligente de Apple o

En cuanto a botones y aspecto físico, el teléfono trae incorporados el control de cámara del iPhone 17 y el botón de acción. Su cámara frontal es de 18 MP y conserva el potente sistema de cámara Fusion de 48 MP en la parte trasera.

Por otro lado, trae la eficiencia del chip A19 Pro, ideal para funciones avanzadas como limpieza en fotos, Apple Intelligence o juegos con gráficos exigentes se ejecutan con fluidez y sin esfuerzo.

Otros lanzamientos de la compañía son el Apple Watch Ultra 3, el Apple Watch SE 3, el Apple Watch Serie 11, sus relojes inteligentes que vienen con varias novedades, como una mejora de la duración de la batería de varios días.

Además, fueron presentados los AirPods Pro 3 que vienen con una mejor cancelación activa de ruido y más duración de la batería (hasta 8 horas de escucha), entre otros.