¿Quiere destronar a WhatsApp? Esta es la nueva función con la que Spotify piensa incursionar en el mundo de la mensajería instantánea

Spotify es la aplicación más grande de música en el mundo, liderando el mercado al tener una gran base de usuarios activos.

Su popularidad ha hecho que cada tanto la aplicación de música y podcast tenga que estar añadiendo nuevas funciones a su interfaz.

Sin embargo, la nueva función que Spotify tendría pensada para innovar podría ser una competencia directa para la app de mensajería instantánea en el mundo: WhatsApp.

La plataforma anunció que lanzará la función ‘Messages (Mensajes)’ una función que le permitirá a los usuarios intercambiar mensajes en los que se podrán enviar audiolibros, canciones y podcast.

¿Qué es lo diferente de la nueva función?

‘Messages' lo que hará que los usuarios ya no tengan que recurrir a enviar la música o podcast que quieran compartir a través de terceras aplicaciones como WhatsApp.

Ahora se podrá hacer el intercambio dentro de la aplicación para mantener el contenido en la aplicación de música.

La nueva función tendrá su propio apartado en el que los internautas podrán ver los mensajes que reciben y envían.

Así como también podrán bloquear a usuarios, reportar mensajes o desactivar la función en cualquier momento que lo desee.

Messages estará disponible para los internautas que tengan más de 16 años e irá siendo incorporada de manera progresiva en los diferentes mercados.

Sin embargo, Spotify no tendría pensado intentar competir contra WhatsApp en el mundo de la mensajería instantánea, ya que su nueva función tiene como finalidad ser solamente un extra dentro de la plataforma.

Su propuesta se centrará únicamente en el descubrimiento e intercambio musical que los usuarios deseen tener.

Desde la plataforma de música aseguran que: “Mensajes en Spotify está diseñado para complementar estas integraciones, no para reemplazarlas”.

Haciendo referencia no solo a WhatsApp sino también a otras apps como TikTok, Instagram, SnapChat y Facebook.

Esta nueva función llega tras la actualización de términos y condiciones que realizó la aplicación hace poco.