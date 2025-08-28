NTN24
Escultura en forma de sapo perteneciente a la civilización más antigua de América fue hallada en Perú: tiene 3.800 años

agosto 28, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
La escultura fue exhibida por primera vez el jueves 28 de agosto en la sede del Ministerio de Cultura.

Este jueves 28 de agosto, un grupo de arqueólogos de Perú anunció el hallazgo de una escultura con forma dual de sapo vinculada a la civilización más antigua de América.

Se trata de una pequeña figura de arcilla que muestra a dos pequeños anfibios de hace 3.800 años, que perteneció a la civilización Caral, considerada como la más antigua del continente.

"Esta es la primera vez que se han encontrado esculturas de arcilla de este tipo. Los sapos dentro de la cosmovisión andina es un animal vinculado al culto al agua y a la aparición de lluvias", dijo la arqueóloga Tatiana Abad, jefa del sitio arqueológico Vichama.

Tras ser localizada a comienzos de año durante trabajos de conservación en Vichama, en la provincia de Huaura, la escultura fue exhibida por primera vez este jueves en la sede del Ministerio de Cultura.

Los informes de historia indican que Vichama fue una ciudad agropesquera que surgió en la última fase de la civilización Caral, de unos 5.000 años de antigüedad, la cual fue declarada Patrimonio cultural de la Humanidad por la Unesco en 2009.

Según dijo la arqueóloga Ruth Shady, directora de la Zona Arqueológica Caral, "esta imagen refuerza el mensaje plasmado en los relieves murales de Vichama, que narran episodios de escasez y esperanza frente a crisis ambientales provocadas por el cambio climático que enfrentó la civilización Caral".

La escultura de los dos anfibios, que están unidos por las patas posteriores de un macho y hembra, es de color rojo y negro, y de unos 12 centímetros.

Cabe mencionar que Vichama, que reúne varias estructuras piramidales del período arcaico tardío o precerámico tardío (3000-1800 a.C.), también fue noticia para el año 2015 cuando arqueólogos descubrieron un muro con figuras cadavéricas en relieve con los estómagos vacíos y ojos cerrados.

