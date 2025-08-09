NTN24
Sábado, 09 de agosto de 2025
Nasa

Revelan la preocupante razón por la que la NASA aplazó el regreso de cuatro astronautas que permanecieron cinco meses en el espacio

agosto 9, 2025
Por: Redacción NTN24
Los cuatro astronautas de la Crew-10 inician regreso a la Tierra tras desacople de la EEI - Foto EFE
Los cuatro astronautas de la Crew-10 inician regreso a la Tierra tras desacople de la EEI - Foto EFE
Se trata de las astronautas estadounidenses Anne McClain y Nichole Ayers, el japonés Takuya Onishi y el cosmonauta ruso Kirill Peskov.

Tras casi cinco meses a bordo de la Estación Espacial Internacional, una tripulación internacional de cuatro astronautas inició su descenso de regreso a la Tierra en una cápsula de SpaceX el viernes.

Pese a que el descenso había sido aplazado, se espera que las astronautas estadounidenses Anne McClain y Nichole Ayers, el japonés Takuya Onishi y el cosmonauta ruso Kirill Peskov pasen más de 17 horas en la cápsula antes de amerizar frente a la costa de California a las 15:33 GMT del sábado.

Su regreso marcará el final de la décima misión de rotación de tripulación a la estación espacial en el marco del Programa de Tripulación Comercial de la NASA, creado para suceder a la era del Transbordador Espacial mediante la colaboración con la industria privada.

Según explicó SpaceX en su cuenta de X, la decisión de ser aplazado se tomó “debido a los fuertes vientos en los sitios de amerizaje frente a la costa de California”, donde estaba previsto el amerizaje.

La cápsula Dragon de SpaceX, la compañía del multimillonario Elon Musk, se desprendió de la Estación Espacial Internacional (EEI) a las 22:15 GMT del viernes.

El vertiginoso descenso de la cápsula hacia la Tierra se ralentizará al reingresar a la atmósfera, y posteriormente, gracias a enormes paracaídas que suavizarán su aterrizaje.

Tras el amerizaje, la cápsula será recuperada por una nave de SpaceX e izada a bordo. Solo entonces los astronautas podrán volver a respirar el aire terrestre, por primera vez en meses.

Los astronautas, conocidos como Crew-10, realizaron numerosos experimentos científicos durante su estancia en la estación espacial, incluyendo el estudio del crecimiento de las plantas y la reacción de las células a la gravedad.

Su lanzamiento al espacio en marzo fue objeto de un intenso escrutinio porque finalmente permitió a dos astronautas estadounidenses, que habían estado inesperadamente atrapados a bordo de la estación espacial durante nueve meses, regresar a casa.

Cuando despegaron en junio de 2024, Butch Wilmore y Suni Williams solo debían pasar ocho días en el espacio en una prueba del primer vuelo tripulado de la Boeing Starliner.

Sin embargo, la nave espacial presentó problemas de propulsión y se consideró no apta para el regreso, dejándolos varados en el espacio.

La NASA anunció esta semana que Wilmore decidió retirarse tras 25 años de servicio en la agencia espacial estadounidense.

La semana pasada, los astronautas estadounidenses Zena Cardman y Mike Fincke, el japonés Kimiya Yui y el cosmonauta ruso Oleg Platonov abordaron la EEI para una misión de seis meses.

