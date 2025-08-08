NTN24
Viernes, 08 de agosto de 2025
Astrónomos detectan lo que parece ser un nuevo planeta gigante muy cerca de la Tierra: "Sería el más cercano que orbita en la zona habitable"

agosto 8, 2025
Por: Luis Cifuentes
Planeta cerca de la Tierra - Foto de referencia: Canva
El hallazgo ha sorprendió a los mismos investigadores quienes buscarán en un futuro poder corroborar sus impresiones.

Gracias a los grandes avances de la tecnología espacial se han podido conocer secretos del universo y la vida espacial. Nuevos planetas, galaxias y reveladores datos sobre el origen y el futuro se han revelado en los últimos años.

Recientemente, la NASA dio a conocer un hallazgo nunca antes visto y que podría darle un giro a lo que conocemos como el universo mismo.

A través de la potencia del telescopio James Webb, el más potente que existe, astrónomos descubrieron lo que aparenta ser un planeta hasta ahora desconocido del tamaño de Júpiter en la órbita denominada como Alfa Centauri, que es una de las estrellas más cercanas al Sol.

Astrónomos que utilizan el Telescopio Espacial James Webb de la NASA han hallado pruebas sólidas de la existencia de un planeta gigante orbitando una estrella en el sistema estelar más cercano a nuestro Sol. A tan solo 4 años luz de la Tierra, el sistema estelar triple Alfa Centauri ha sido durante mucho tiempo un objetivo atractivo en la búsqueda de mundos más allá de nuestro sistema solar”, indicó la NASA.

Hasta el momento, los expertos han descubierto cerca de Alfa Centauri tres nuevos planetas, no obstante, sospechan que hay más, dado que hay luces sin identificar que podrían resultar siendo planetas.

En ese sentido, los astrónomos dan como un hecho que se trata de un planeta dada la evidencia recogida a través de varias imágenes.

“Las observaciones del instrumento de infrarrojo medio (MIRI) de Webb están proporcionando la evidencia más sólida hasta la fecha de un gigante gaseoso que orbita Alfa Centauri A. Los resultados han sido aceptados en una serie de dos artículos en The Astrophysical Journal Letters”, indicó la Agencia Espacial estadounidense.

La NASA aseguró que este nuevo planeta podría ser el más cercano al nuestro que orbita en zona habitable. A su vez, despejaron dudas sobre la posibilidad de vida allí.

De confirmarse, el planeta sería el más cercano a la Tierra que orbita en la zona habitable de una estrella similar al Sol. Sin embargo, dado que el candidato a planeta es un gigante gaseoso, los científicos afirman que no albergaría vida tal como la conocemos”, explicó la NASA.

La agencia espacial explicó que es difícil de determinar si el cuerpo espacial es realmente un planeta por la luminosidad alrededor de esa orbita.

“Estas observaciones son increíblemente difíciles de realizar, incluso con el telescopio espacial más potente del mundo, debido a su gran brillo, cercanía y rápida movilidad por el cielo”, indicó Charles Beichman, del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA y del Instituto de Ciencia de Exoplanetas de la NASA en el centro astronómico IPAC de Caltech, coautor principal de los nuevos artículos.

Cabe resaltar que desde hace un año, los expertos vienen siguiendo de cerca dicho planeta por lo que realizarán observaciones adicionales próximamente.

