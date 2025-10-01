NTN24
Miércoles, 01 de octubre de 2025
Vía Láctea | Foto Canva
Telescopio Gaia

Telescopio capta la Vía Láctea con un nivel de detalle nunca antes visto y confirma su novedosa forma ondulada

octubre 1, 2025
Por: Laura Talero Rojas
La misión espacial Gaia, de la Agencia Espacial Europea, mostró que el disco de la Vía Láctea no es plano, sino que presenta ondulaciones gigantes que afectan el movimiento de millones de estrellas.

La Agencia Espacial Europea (ESA), a través de su telescopio Gaia, reveló que el disco de la Vía Láctea tiene una forma ondulada que se asemeja a olas cósmicas en las que “surfean” las estrellas.

La captura es la visión más detallada obtenida hasta ahora sobre la estructura de nuestra galaxia.

Aunque los astrónomos sospechaban desde la década de 1950 que el disco galáctico no era completamente plano, las nuevas observaciones confirman que los bordes de la Vía Láctea se curvan y ondulan de manera pronunciada.

Estas deformaciones afectan principalmente a las estrellas situadas entre 30.000 y 65.000 años luz del centro galáctico, en una galaxia que tiene un diámetro aproximado de 100.000 años luz.

La investigación, liderada por Eloisa Poggio, astrónoma del Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) en Italia, señala que estas ondulaciones podrían tener su origen en antiguas colisiones con galaxias enanas, que dejaron cicatrices en la estructura de la Vía Láctea.

El fenómeno también se relaciona con la llamada Onda de Radcliffe, un patrón de gas interestelar que provoca un movimiento de “arriba y abajo” en el viaje del Sistema Solar alrededor de la galaxia.

El proyecto Gaia ha transformado la astronomía moderna gracias a la precisión de sus mediciones estelares. Según Johannes Salmann, científico de la ESA, la próxima publicación de datos (DR4) incluirá posiciones y movimientos aún más detallados de millones de estrellas, incluidas las variables como las Cefeidas, lo que permitirá comprender con mayor claridad la dinámica de la Vía Láctea.

Temas relacionados:

Telescopio Gaia

Universo

Galaxia

Estrella

Planetas

